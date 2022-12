Peppa Pig: Avventure intorno al Mondo a marzo

Outright Games, in collaborazione con Hasbro, ha annunciatoPeppa Pig: Avventure intorno al Mondo, il nuovo videogioco di Peppa Pig che sarà disponibile dal 17 marzo su Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia), PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC. In questa nuova avventura interattiva, i fan potranno fare il giro del mondo in compagnia di Peppa Pig e coinvolgere ancora di più i propri familiari nella storia.

Guarda il nuovo trailer dell'annuncio

https://youtu.be/wQzs-C3oHds

È ora di fare le valigie e partire con Peppa. New York ti sta aspettando, ma anche Parigi, l'Australia, Londra e molti altri luoghi con tanti nuovi personaggi da incontrare, missioni emozionanti da affrontare e tantissimi accessori da ottenere e indossare.

Ci sarà da divertirsi anche vicino a casa! Infatti, i giocatori potranno creare una splendida casa nel quartiere di Peppa e arredarla con gli oggetti e i souvenir ottenuti nei loro viaggi intorno al mondo. Inoltre, i fan potranno trasformare i membri della propria famiglia nei personaggi di PEPPA PIG per farli partecipare alla storia!

Beth Goss, CEO di Outright Games ha dichiarato: "Siamo davvero felici che Peppa sia tornata con Outright Games per il suo nuovo videogioco,Peppa Pig: Avventure intorno al Mondo. Ci stiamo impegnando moltissimo per sviluppare un nuovo gioco basato sull'incredibile successo del precedente La Mia Amica Peppa Pig, rendendo questo titolo ancora più grande e avvincente grazie a molti più luoghi, personaggi e divertimento! Non vediamo l'ora di condividerlo con tutti i fan dal prossimo marzo."

Eugene Evans, vicepresidente senior Business Development and Digital Licensing di Hasbro, ha aggiunto: "Dopo circa vent’anni, è incredibile vedere come l'apprezzamento globale per il marchio di PEPPA PIG continui a crescere nei diversi media, come la serie di animazione e i nuovi giochi digitali. Siamo davvero felici di collaborare con i nostri amici di Outright Games per la prossima avventura di Peppa."

Peppa Pig ha debuttato sugli schermi nel 2004 e da allora è cresciuta fino a diventare il personaggio più apprezzato nella fascia pre-scolare. Trasmessa in 180 paesi, la serie di PEPPA PIG porta gioia a genitori e bambini di ogni continente e cultura, aiutando i bambini in età pre-scolare a esplorare ed espandere la propria comprensione del mondo attraverso le esperienze della loro amica Peppa. Peppa Pig: World Adventures sarà il secondo videogioco di Peppa Pig a uscire in due anni, dopo il grande successo ottenuto dal precedenteLa Mia Amica Peppa Pig nel 2021.

Peppa Pig: Avventure intorno al Mondo

sarà disponibile dal 17 marzo per Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia), PlayStation®4, PlayStation®5, Nintendo Switch™ e PC.

Altre News per: peppaavventureintornomondomarzo