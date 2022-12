Overwatch 2 - festività, amicizia e un Magico Inverno

Le festività di Magico Inverno sono arrivate! Partecipa alle modalità Arcade speciali come Eliminazione Congelata, Caccia allo Yeti, Deathmatch Palle di Neve e Mei: Operazione Palle di Neve da oggi fino al 4 gennaio. Completa gelide sfide assieme alle modalità a tempo limitato per ottenere portafortuna, icone, spray e altro, tra cui il modello epico Brigitte Regina dei Ghiacci.

Abbiamo delle gelide modalità Arcade in programma per il Magico Inverno di quest'anno! La prima è Mei: Operazione Palle di Neve, dove Mei non spara più un flusso di gelo o di dardi di ghiaccio, ma spara invece palle di neve per mettere immediatamente fuori gioco gli avversari in una modalità a Eliminazione 6v6 e a Deathmatch TCT da 8 giocatori.

La prossima è Caccia allo Yeti di Mei, una rissa unica in formato 5v1 con boss. Uno Yeti sta rubando cibo dal villaggio locale ed è compito della squadra di cinque Mei posizionare trappole e fermare lo Yeti, ma attenzione! Se ruberà troppa carne, entrerà in uno stato di frenesia e spazzerà facilmente via la squadra nemica. Tu e la tua squadra dovrete disperdervi, piazzare correttamente le trappole e catturare lo Yeti!

Infine, abbiamo Eliminazione Congelata, la versione di acchiapparella di Overwatch 2, dove l'obiettivo è congelare l'intera squadra avversaria eliminandola mentre ci si preoccupa di scongelare la propria per riportarla in gioco. Nessuna partita è davvero finita senza far rabbrividire gli avversari da cima a fondo in questa modalità a eliminazione frenetica.

Twitch Drop

Il divertimento prosegue guardando i tuoi canali di streaming preferiti di Overwatch 2 su Twitch! A partire dal 25 dicembre fino al 4 gennaio, segui i canali della categoria Overwatch 2 coi drop attivati e ottieni felici oggetti cosmetici per D.VA.

Guarda per 2 ore per ottenere la posa vittoriosa Festiva di D.VA, poi per altre 4 ore per ottenere il modello leggendario D.VA Slittino!

Se il tuo account Battle.net non è impostato per ottenere Twitch Drop, controlla le domande frequenti nel nostro blog dei Twitch Drop della Stagione 2.

Auguri dal team di Overwatch

Per dare il via al divertimento, il team vorrebbe farti un piccolo dono. Accedi in Overwatch 2 dal 20 dicembre al 4 gennaio per ricevere un portafortuna a tema festività e l'icona giocatore Cappello Festivo 2023.

Altre News per: overwatchfestivitàamiciziamagicoinverno