GTA Online: Los Santos Drug Wars ora disponibile

Arriva Los Santos Drug Wars, il capitolo iniziale di un aggiornamento della storia di GTA Online, in cui un gruppo di sbandati appena arrivati in città e il loro folle capo, Dax, puntano a drogare il mondo, arricchirsi e diventare pezzi grossi della scena criminale di Southern San Andreas.

Vivi sei nuove folli missioni della storia nelle quali aiuti un assurdo gruppo di nuovi volti di Southern San Andreas e metti in piedi una promettente impresa di spaccio di allucinogeni da un nuovo quartier generale mobile. In più, amplia il tuo parco veicoli con mezzi classici e moderni e datti a molte altre attività in questa prima parte di Los Santos Drug Wars, ora disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Prima Dose

Dax e i Fooliganz, il suo gruppo di anticonformisti festaioli, vogliono farsi un nome allestendo una base a Blaine County. Vivi un'esperienza unica: unisciti alla troupe nella nuova base operativa, il Freakshop, e affronta i Lost MC e altri avversari per dominare il commercio illegale di droga. Completa la Prima dose in sei nuove missioni e poi acquista tutto l’equipaggiamento necessario per sbloccare l’accesso a un Laboratorio di acidi nel retro del nuovo MTL Brickade 6x6. Poi allestisci il tuo nuovo commercio con la tua personale marca di sostanze allucinogene.

Comincia rispondendo a una telefonata di Ron Jakowski e incontrando i Fooliganz sopra a Liquor Ace. Fino al 22 dicembre otterrai GTA$ e RP doppi in tutte queste nuove missioni, mentre aiuti Dax e i Fooliganz ad affermarsi.

Dax è conosciuto in molti modi diversi: il dipartimento correttivo di San Andreas lo conosce come un criminale recidivo, violento, volgare e dissoluto, tornato di recente in libertà. I Fooliganz della troupe, invece, lo considerano il proprio leader, un eroe, il redentore del mondo dei narcotici, un personaggio disposto a fare tutto il necessario per la loro causa. Dax sarà il tuo contatto principale in Prima dose.

Più che una banda, i Fooliganz si considerano una famiglia molto legata di sbandati, composta da maniaci dei rave, tossicodipendenti e reietti di ogni tipo. La wrestler metallara Luchadora ha trovato nei Fooliganz una comunità, e ha scalato i ranghi fino alla posizione di braccio destro di Dax.

Per una buona collaborazione servono gli ingredienti giusti. I Fooliganz hanno bisogno di aiuto per allestire e mantenere operativa una rete di distribuzione di acidi a Los Santos e Blaine County. Labrat, il chimico del Freakshop, ti aiuterà a mettere in piedi tutta l'operazione.

Ron Jakowski è talmente paranoico da foderarsi il cappello con carta stagnola, ma stavolta Ron "il nervoso" ha qualcosa di concreto tra le mani. Senza più Trevor nelle vicinanze, ha scoperto il losco mondo psichedelico dei Fooliganz. Ti contatterà presto per offrirti un invito a entrarvi.





Il traffico di Acidi

Ti interessa il vasto mondo delle sostanze psichedeliche? Completa tutte le missioni di Prima dose per rubare l'MTL Brickade 6x6, un veicolo pesante che include la moto Maibatsu Manchez Scout C, che può essere richiesta in Freeroam e usata per consegnare gli acidi. Una volta ottenuto l’equipaggiamento necessario, il Brickade 6x6 diventerà il tuo quartier generale da cui entrare in azione e il talentuoso Mutt ti aiuterà ad avviare la tua attività. Installa il miglioramento Laboratorio di acidi nel Freakshop e procurati gli ingredienti, ordinandoli o con la forza bruta, poi produci e vendi i tuoi prodotti a chi vuole aprire ancora di più il suo terzo occhio.

Puoi procurarti le scorte ordinandole a pagamento tramite Mutt, oppure puoi sporcarti le mani impossessandoti delle merci dei laboratori Humane e rubando sostanze chimiche instabili. Rimboccandoti le maniche e lavorando in prima persona potrai anche aumentare la velocità di produzione. Una volta pronti, i prodotti andranno consegnati ai potenziali acquirenti e tenuti al sicuro dalle autorità





Il Freakshop

La troupe è come un circo, ma talmente grande che nessun tendone del mondo potrebbe contenerla. I Fooliganz, comunque, hanno scelto come ritrovo il Freakshop, un rifugio psichedelico sotto l'autostrada di Los Santos. Qui potrai accedere a un'armeria per migliorare il tuo arsenale, oltre a modificare l'MTL Brickade 6x6 e la Maibatsu Manchez Scout C.

Il nuovo Brickade 6x6 può sembrare un mattone su ruote, ma parcheggiandolo nel Freakshop potrai modificarlo a tuo piacimento. Elaborane motore, blindatura, freni e molto altro per trasformare la tua impresa mobile in una forza inarrestabile sulla strada, con tanto di livree decorative. Modifica la Manchez Scout C per consegnare i prodotti ancora più velocemente e sarai sulla buona strada per diventare un nome di punta nel campo degli allucinogeni.





Scherza con il fuoco e scopri se scotta

Dax deve fare i conti con un piccolo trauma culturale, dato che molte cose sono cambiate mentre era in prigione: ora tutti usano le sigarette elettroniche, l'erba è legale e il mercato che un tempo era dei Fooliganz è conteso da bande di ogni tipo.

Aiutalo a finire sulla lista dei nomi più ricercati dalla FIB per attività come interferenza, sabotaggio dei rivali tramite avvelenamento di colture, collocazione di bombe a detonazione remota e altre macchinazioni. Dopo essere diventato membro della troupe e aver conosciuto il suo illustre leader, telefona a Dax per chiedere incarichi dei Fooliganz, che offrono GTA$ e RP doppi per tutta la settimana.

Överflöd Entity MT

L'impegno di Överflöd per costruire una supercar capace di raggiungere velocità da capogiro restando ben incollata all'asfalto ha probabilmente raggiunto il suo apice con la Entity MT, ora disponibile presso Legendary Motorsport e l'autosalone Luxury Autos.

Ricorda: alcune officine puntano alla luna, ma l'obiettivo di Hao's Special Works è il centro del sole. I giocatori su PlayStation 5 e Xbox Series X|S possono applicare modifiche di HSW uniche presso l'Autoraduno di LS per scoprire la vera forma finale della Entity MT.

Annis 300R

Dopo quattro decenni di progresso tecnologico e perfezionamento delle prestazioni, Annis presenta la combinazione definitiva dei suoi più grandi successi. Se i tocchi vintage non dovessero bastare a convincerti, vai al garage dell'Agenzia per aggiungere qualche attrezzatura di Imani, come disturbatori di frequenze, unità di controllo remoto, mine anti tenuta e blindatura.

La supercar Annis 300R è disponibile presso Legendary Motorsport, ma solo fino al 28 dicembre. Puoi anche vedere la 300R da vicino e farci un giro di prova presso l'autosalone Premium Deluxe Motorsport di Simeon.





Declasse Tulip M-100

Tutti ricordano il sedile posteriore della muscle car Tulip a quattro porte. Le chiacchierate con i tassisti, gli sproloqui da ubriachi, gli schizzi di vomito sul cruscotto... Beh, ecco la tua occasione per sederti davanti. La buona notizia è che, essendoci solo due porte, nessuno potrà combinarne di tutti i colori come hai fatto tu.

La Declasse Tulip M-100 è ora disponibile presso Southern San Andreas Super Autos.





Zirconium Journey II

Il furgone Journey II è stato progettato per i lunghi viaggi, ma la crisi immobiliare ha mandato in fumo il sogno di molti di possedere una casa e reso molto più appetibile l'idea di vivere in un veicolo ricreativo.

Rispondi alla tua crisi di mezza età con lo Zirconium Journey II, disponibile ora presso Southern San Andreas Super Autos. Puoi anche farci un giro di prova da Premium Deluxe Motorsport.

BF Surfer Custom

A metà del secolo scorso, un'intera generazione di aspiranti yuppie si è dissociata dalla società per bene per indossare vestiti psichedelici, bruciare incenso e far innervosire i propri genitori. Il BF Surfer era il loro veicolo preferito. Questa versione migliorata dell'amato camper rinnova questo caposaldo hippie per il ventunesimo secoldo non solo nell'aspetto, ma anche nel motore.

Il furgone BF Surfer custom è disponibile presso Southern San Andreas Super Autos, mentre Premium Deluxe Motorsport offre anche la possibilità di guidarlo in un giro di prova.

Con Los Santos Drug Wars, nei prossimi mesi arriveranno presso i rivenditori anche molti altri nuovi veicoli.

Centinaia di nuovi capi di abbigliamento

Dal tatuaggio Fatal Incursion agli stivali Taglialegna, dalle attillate tute integrali ai coloratissimi Ugglies, sono in arrivo centinaia di nuovi articoli nei negozi di tutta San Andreas, siano essi tatuaggi o capi d’abbigliamento. Inoltre, non perderti un’enorme varietà di vestiario unico, con motivi o ricamato, in arrivo negli eventi delle prossime settimane e dei prossimi mesi.





Migliora l’esperienza di gioco

L'aggiornamento di oggi introduce guadagni maggiori nelle missioni di vendita di Contrabbandieri come parte del bilanciamento dell'economia, e diversi miglioramenti studiati in base al feedback dei giocatori, come la possibilità di avviare le missioni di vendita dal Benefactor Terrorbyte in tutti i tipi di sessione, affrontare le missioni della storia di Casinò di Agatha in solitaria e altro ancora.

Chi vuole snellire la lista contatti sul proprio iFruit e chiamare più velocemente i propri contatti preferiti può ora selezionare quali nomi mostrare o nascondere dal menu Interazione, selezionando Inventario e Contatti telefonici preferiti.

E molto altro...

Oltre i viaggi psichedelici e gli spargimenti di erbicidi, Los Santos Drug Wars continuerà nei prossimi mesi offrendo nuovi veicoli, eventi e aggiornamenti di gioco, a partire da nuovi incontri e oggetti collezionabili festivi in arrivo dalla prossima settimana. All'inizio dell'anno prossimo la Downtown Cab Co. cercherà nuovo personale, un furgone delle armi offrirà oggetti esclusivi, gli spacciatori saranno disposti a pagare cifre maggiorate per i tuoi prodotti e molto altro.

Continua a seguire il Newswire per le ultime notizie e preparati all'arrivo di Ultima dose quando meno te lo aspetti....









Ricompensa alla Sfida dei Colpi

La comunità di GTA Online continua a sorprenderci e affascinarci. Il successo collettivo dei quattromila miliardi di GTA$ raggiunti nella Sfida dei Colpi di quest'anno ha quadruplicato il totale raccolto con la sfida del 2020.

Come ricompensa, tutti i giocatori di GTA Online potranno riscuotere gratuitamente la nuovissima Declasse Tahoma Coupe dal 16 al 18 dicembre. Dopo questa data, la Tahoma Coupe sarà acquistabile presso Southern San Andreas Super Autos.

Crea le tue Gare Hao’s Special Works Races

Stiamo continuando ad ampliare e migliorare gli strumenti a disposizione della nostra talentuosa comunità di creatori, stavolta con il Creatore di gare HSW, disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Crea tracciati personalizzati per i veicoli più potenti di Southern San Andreas, o converti le tue gare in una gara HSW. Dimostra che hai la stoffa completando la gara introduttiva di Hao per accedere al Creatore di gare HSW.



Questa settimana negli autosaloni

Visita l'autosalone Premium Deluxe Motorsport di Simeon per dare un'occhiata a tre dei nuovi veicoli di questa settimana, i furgoni Zirconium Journey II e BF Surfer custom e la sportiva Annis 300R, oltre alla supercar Benefactor Krieger e al fuoristrada Karin Everon.

Nel frattempo, la vetrina dell'autosalone Luxury Autos Showroom fa bella mostra della nuova supercar Överflöd Entity MT, disponibile per le modifiche da HSW, e la supercar Progen Itali GTB scontata del 30%.

Altre offerte sui veicoli in città

Fai un giro alla ruota fortunata al Casinò e Resort Diamond: con un po’ di fortuna, ti aggiudicherai le chiavi del nuovo furgone Zirconium Journey II che fa bella mostra di sé sul podio.

Visita l'area di prova dell’Autoraduno di LS questa settimana per fare un giro di prova sulla sportiva classica Benefactor Stirling GT (scontata del 30%), sulla sportiva Pfister Growler e sulla muscle car Vapid Dominator ASP. Coloro che si piazzeranno tra i primi tre nelle gare clandestine per tre giorni di fila riceveranno la coupé Enus Windsor Drop.

Inoltre, puoi arricchire il tuo parco veicoli con il 30% di sconto sulla supercar Progen Itali GTB, sulla sportiva Karin Kuruma e sul velivolo Buckingham Vestra questa settimana.

GTA+

Gli abbonati a GTA+ potranno godere di una nuova serie di vantaggi per il nuovo e massiccio aggiornamento in più parti Los Santos Drug Wars, e che vi aiuteranno a rendere operativa la produzione di psichedelici, tra cui il miglioramento Laboratorio di acidi per il nuovo MTL Brickade 6x6 dopo aver completato Prima dose: Deragliamento e aver ottenuto il necessario equipaggiamento del laboratorio, oltre a:

Buckingham Alpha-Z1 da Elitás Travel

Hangar A17 all'LSIA, o trasferimento presso questo hangar senza costi aggiuntivi

Velocità produzione acidi aumentata del 50%

50% di GTA$ e RP in più nelle nuove missioni della storia, cumulabili con i bonus di questa settimana per un totale di GTA$ e RP tripli

50% di GTA$ in più per gli Omicidi in linea e il completamento dei rispettivi Bonus omicidio

Abbigliamento festivo gratis, tra cui la maglia Have You Seen Me?, il completo Naso rosso e il completo Schiaccianoci

50% di sconto su potenziamenti delle blindature e altro

Per tutti i dettagli, visita il sito di GTA+.

Prime Gaming Benefits

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 125.000 GTA$ per aver giocato questa settimana.

Tutti i bonus in GTA$ saranno depositati presso il tuo conto alla Maze Bank entro 72 ore dall’inizio del prossimo evento settimanale. Per approfittare dei vantaggi futuri, vai sul sito di Prime Gaming e registrati.

Consulta il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.





