La Fuel Dual Controller Charging Station & Headset Stand è disponibile

La Fuel Dual Controller Charging Station & Headset Stand con licenza ufficiale Xbox è finalmente disponibile

Turtle Beach Corporationha annunciato la disponibilità della Turtle Beach Fuel Dual Controller Charging Station & Headset Stand for Xbox. La Fuel Dual Charging Station offre un'alimentazione affidabile e sempre pronta per i controller wireless Xbox su Xbox Series X|S grazie a due batterie a ricarica rapida da oltre 22 ore. La stazione di ricarica può ospitare due controller wireless Xbox, mentre il supporto rimovibile per le cuffie assicura che le Stealth 600 Gen 2 MAX o altre pluripremiate cuffie Turtle Beach siano sempre a disposizione. Fuel Dual Controller Charging Station and Headset Stand for Xbox è ora disponibile su www.turtlebeach.com e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 34,99 €.





"La nostra Fuel Dual Controller Charging Station & Headset Stand per Xbox segue il recente rilascio della Fuel Compact VR Charging Station per Meta Quest 2, mentre continuiamo a espandere il nostro marchio attraverso una selezione ancora più ampia di accessori che sappiamo essere desiderati dai giocatori", ha dichiarato Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation. "Il gaming è ormai parte della vita quotidiana di molte persone, e la nostra nuova Charging Station ricarica due controller wireless Xbox alla volta, elimina la necessità di sostituire continuamente le batterie ed è dotata di licenza ufficiale Xbox. Inoltre, il supporto per le cuffie si integra con la stazione di ricarica o può essere rimosso e utilizzato da solo: in entrambi i casi aiuta a mantenere l'area di gioco pulita eorganizzata".

Di seguito la lista completa delle caratteristiche del Fuel Dual Controller Charging Station & Headset Stand per Xbox:

Lunga durata della batteria: Le doppie batterie offrono un'autonomia di oltre 22 ore l'una ed eliminano la necessità di utilizzare batterie usa e getta dannose per l'ambiente.

Caricamento semplice: I punti di contatto drop-and-charge forniscono un'alimentazione affidabile, mentre una chiara indicazione del livello di carica della batteria consente di tenere facilmente sotto controllo l'avanzamento della ricarica.

Include Stand per le cuffie: Riponete le vostre cuffie Turtle Beach o di altro tipo accanto ai controller e sarete pronti all'azione in qualsiasi momento. Inoltre, il supporto è separato dalla stazione di ricarica e può essere collocato vicino al dock, invertito o in una posizione completamente diversa.

Lo stand non ricarica le cuffie.

Ingombro ridotto: Carica due controller wireless Xbox contemporaneamente e riponi le cuffie occupando uno spazio minimo sulla scrivania.

Ricarica USB-C: Il cavo USB-C da 1m incluso assicura una ricarica rapida e una lunghezza adeguata alle vostre configurazioni di gioco.

