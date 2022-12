MAGICHE NOVITÀ NATALIZIE NELLA LINEA DI FASHION DOLL WINX CLUB





Tre le nuove collezioni che volano negli store per le Feste, con outfit originali, ali super colorate da scoprire con pennino o da realizzare attraverso pozioni e glitter. E Bloom è pronta per il viaggio con uno splendido fuoristrada cabrio.





Per questo Natale la linea delle Fashion Doll Winx Club, distribuite da Rocco Giocattoli, presenta tre nuove collezioni che portano una ventata di magiche novità nel mondo dei giocattoli. Novità che saranno apprezzate anche da tutte le appassionate e gli appassionati della saga fatata che non smette di sorprendere e far innamorare il pubblico.



La collezione Bling The Wings, porta con sé tanto colore e divertimento, da scoprire passo passo, grazie al set di 3 ali a disposizione per Bloom, Stella e Flora: spazio alla creatività e all’originalità con le fantasie arcobaleno che prendono vita grattando via, con un apposito pennino, la patina nera delle ali. Un design unico e personalizzabile che rende ogni fatina del Winx Club ancora più speciale. Prezzo 29,99











Creatività e originalità anche per la nuova linea Mix & Make Bloom, dove è possibile creare le ali unendo pozioni e glitter colorato, per un risultato glamour e fatato. Molteplici le magiche combinazioni, che permettono di rinnovare lo stile della propria Bloom: basta mescolare, versare nello stampino, lasciar asciugare e... magia! Le ali sono pronte. Prezzo 34,99 €









Grande attesa per la Macchina di Bloom, uno speciale bundle che comprende insieme a una bambola Winx Bloom da 23 cm, con outfit e ali esclusive, anche lo splendido fuoristrada cabrio a ruote libere, in grado di ospitare anche una seconda bambola. Bloom è pronta per partire per un viaggio magico a bordo della sua auto, verso tante nuove avventure fatate. Prezzo 44,99 €



Per maggiori informazioni: www.roccogiocattoli.it

Altre News per: novitànatalizienellalineafashiondollwinx