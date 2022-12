Nuova espansione di Diablo Immortal in arrivo domani

Oggi siamo entusiasti di annunciare un altro importante aggiornamento in arrivo per Diablo Immortal.

Avventuratevi nella nuovissima zona diStormpoint, un'isola in esilio usata a lungo da Westmarch come prigione clandestina e che ospita il più grande pezzo di frammento di Pietra del Mondo mai visto prima. Per una spiegazione approfondita di questa nuova zona, date un'occhiata alvideo del Dev Update.

Questa volta non abbiamo uno, ma cinque nuovi boss di Helliquary da affrontare. Questi nuovi luogotenenti dell'Inferno includonoOphinneb il Velato di Pelle, Dymdrail, Guaio Strisciante, Catarag il Sole Strangolatore, Apothrus, Domatore dei Caduti,e Phangwrth, Sanguinario del Calore. Inoltre, stiamo introducendo le Difficoltà Inferno VI, VII e VIII per coloro che cercano di aumentare il loro livello Paragon a nuove altezze.

Inoltre, con questa patch vengono rilasciate cinque nuovee viene dato il via al Battle Pass della. Sono in arrivo anche nuovi cosmetici con il set invernale,, nel negozio di gioco e ilnel Phantom Market. Per uno sguardo completo a tutte le novità in arrivo, agli eventi che ritornano e agli aggiornamenti delle funzionalità, consultate il nostro ultimo blog post

