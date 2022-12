WXsmart, l’innovativa stazione saldante è disponibile

RS Italia, marchio commerciale di RS Group plc, (LSE: RS1), fornitore omnicanale globale di prodotti e servizi a valore aggiunto, annuncia la disponibilità diWXsmart, l’innovativa stazione saldante all-in-one di Weller.

Sempre attenta alle novità che il mercato propone, RS offre ai propri clienti un’ampia possibilità di scelta, grazie agli oltre 700.000 prodotti a catalogo. Volontà dell’azienda è, infatti, quella di rendere disponibilile più recenti innovazioni e questo è reso possibile da accordi di partnership con oltre 2.500 fornitori.

Weller è uno dei marchi più riconosciuti nel settore dei prodotti per la saldatura, che vengono utilizzati nella progettazione, produzione e riparazione in ambito elettronico. La capacità di guardare al futuro è un tratto distintivo di Weller, che offre al mercato soluzioni affidabili, semplici da utilizzare, che ottimizzano produttività ed efficienza e rappresentano delle vere e proprie innovazioni.

Anche la nuova stazione saldanteWXsmart di Weller ha queste caratteristiche e per questo, con il suo acquisto, è possibile beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti in innovazione previsto dalPiano Nazionale Transizione Industria 4.0.

Si tratta di un prodotto unico nel suo genere: è infatti la prima piattaforma di saldatura manuale all-in-one che offre ilmassimo livello di connettività e tracciabilità. È, a tutti gli effetti, la soluzione di saldatura manuale più connessa, controllata e sicura disponibile sul mercato.WXsmart funziona da cervello del banco, raggruppando tutte le applicazioni di saldatura in una singola stazione. Il sistema è provvisto di funzionalità di cybersecurity integrate e permette di gestire l’intero processo di saldatura, dalla punta fino alla stazione. La nuova piattaforma assicura la massima connettività, risponde ai requisiti IoT per la tracciabilità con accesso da remoto, il salvataggio dei dati e delle informazioni e la possibilità di autocalibrazione, per soddisfare gli audit più rigorosi. La piattaforma è composta da: unità di controllo WXsmart a due canali, modulo di rilavorazione WXair con pompa integrata, strumento di misurazione della temperatura WCU, due saldatori Smart WXMPS MS e WXUPS MS con le relative punte ed il porta punte WXTH.

“In Weller sappiamo bene che la gestione del completo processo di saldatura deve essere semplice e produttivo e che nelle produzioni tecnologicamente avanzate è imperativo utilizzare tecnologie intelligenti ed efficienti” ha commentato Luca Conte, Sales Manager Southern Europe di Weller. “WXsmart mette in connessione il futuro della saldatura e supporta gli standard Smart Soldering 4.0 grazie a punte e utensili intelligenti, che consentono di ottimizzare costi, tempi e spazio. Si tratta di una soluzione estremamente innovativa e siamo lieti che sia entrata a far parte del catalogo di RS, che ha dimostrato nel corso degli anni di essere un’azienda attenta alle esigenze del mercato e alla gestione della relazione con i propri partner”.

“L’obiettivo di RS è quella di fornire ai propri clienti la più ampia possibilità di scelta, offrendo soluzioni innovative e di qualità, come la nuova stazione di saldatura all-in-one di Weller”, ha commentato Agostino Ruggiero, Head of Product and Supplier Management di RS Italia.“Il successo della nostra strategia non può prescindere dalla stretta collaborazione con il nostro ecosistema di fornitori, per i quali RS vuole essere un partner affidabile con cui condividere obiettivi a lungo termine”.

Altre News per: wxsmartl’innovativastazionesaldantedisponibile