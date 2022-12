GeForce NOW - in arrivo The Witcher 3 e 8 nuovi giochi

Aggiornamento next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt in arrivo su GeForce NOW, oltre a 8 nuovi giochi in streaming questa settimana

Questo GFN Thursday– eccezionalmente di venerdì questa settimana - è all'insegna del divertimento, a partire dall'imminente aggiornamento next-gen dell'acclamatoThe Witcher 3: Wild Hunt.

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition di CD PROJEKT RED arriverà sul cloud il 14 dicembre, in modo che i membri possano entrare subito in azione su quasi tutti i loro dispositivi, senza dover attendere i tempi di download.

Questo aggiornamento next-gen offre una grafica notevolmente migliorata, un contenuto scaricabile ispirato alla serieThe Witcher di Netflix e una nuova modalità fotografica per catturare tutti gli straordinari dettagli cinematografici.I membri RTX 3080 e Prioritypossono giocare con RTX ON e NVIDIA DLSS per ottenere frame rate più elevati e bassa latenza.

È inoltre in arrivo l'aggiornamento dell'appGeForce NOW 2.0.47, che consente ai membri di sincronizzare la propria libreria di giochi Ubisoft Connect con GeForce NOW. I membri saranno in grado di accedere ai loro titoli Ubisoft preferiti ancora più velocemente, e quelli RTX 3080 e Priority otterranno il vantaggio aggiuntivo di un accesso prioritario ai potenti server RTX in cloud.

E non è tutto! Gli ultimi aggiornamenti importanti sono disponibili nel cloud:Fortnite - Chapter 4 e la versione 3.3 di Genshin Impact "All Senses Clear, All Existence Void" possono essere giocati su GeForce NOW, anche su dispositivi come PC, Mac, Chromebook poco performanti, dispositivi mobili e altro ancora.

Tutto ciò si aggiunge agli 8 nuovi giochi in arrivo sul cloud questa settimana:

Le carte regalo GeForce NOW sono perfette sotto l’albero di Natale o come regalo dell'ultimo minuto, quindi perché non regalare il gioco a voi stessi o a un amico!

E ricordate di segnare sul calendarioal, alle, in cui inaugureremo il nuovo anno con le nostre ultime innovazioni.

