Destiny 2 - PINNACOLO DELL'OSSERVATRICE

Oggi Bungie lancia la nuova segreta di Destiny 2:In questa attività ideata per squadre da tre giocatori, i guardiani dovranno introdursi in una struttura su Marte e assicurarsi che i vex non impediscano loro di ripristinare la mente bellica Rasputin.In palio per i più coraggiosi, un nuovo set di armatura, quattro armi leggendarie e il nuovo arco esotico Gerarchia di Necessità. Chi si dimostrerà all'altezza della sfida sbloccando il nuovo sigillo e il nuovo titolo di Ricercato, potrà acquistare la spilla a tema tramite il programma Ricompense di Bungie.I giocatori che desiderano infiltrarsi nel "Pinnacolo dell'Osservatrice" possono farlo acquistando l'Edizione Digitale Deluxe de La Regina dei Sussurri o la Chiave delle segrete de La Regina dei Sussurri (in cambio di 2000 monete d'argento). La prima segreta dell'anno 5, "", è inoltre inclusa nell'acquisto. La nuova Stagione dei Serafini è ora disponibile per i guardiani che vogliono ripristinare la mente bellica e prepararsi a Destiny 2: L'Eclissi , in arrivo il 28 febbraio 2023.

