Hogwarts Legacy: nuovo video “Making the Music”

Da Warner Bros. Games e Avalanche Software arriva il nuovo video “Making the Music”

Nel filmato il dietro le quinte della realizzazione del brano “Overture to the Unwritten” e di altre melodie presenti nel titolo in arrivo a febbraio 2023

Warner Bros. Games e Avalanche Software hanno reso disponibile il video“Making the Music”, nel quale sono presenti diversi contenuti da dietro le quinte della realizzazione di“Overture to the Unwritten” e di altri brani che saranno presenti inHogwarts Legacy, in arrivo il 10 febbraio 2023.

In“Making the Music” il team di compositori e produttori di Hogwarts Legacy portano i fan dietro le quinte permettendo loro di dare un’occhiata ai processi decisionali e alla complessità richiesta dal creare un nuovo brano orchestrale ambientato nel mondo magico del 1800. Il compositore chuck e. myers “sea” descrive cosa ha significato lavorare negli ultimi quattro anni suHogwarts Legacy, un progetto che capita una volta nella vita. Il produttoreNathan Ayoubi discute invece di come la musica di Hogwarts Legacy migliori l’esperienza complessiva del giocatore per il suo essere al contempo nuova e fresca ma anche nostalgica. Il compositore Peter Murray racconta, infine, come la squadra abbia bilanciato questa nuova composizione originale con la musica dei film, mentre il compositore J. Scott Rakozy descrive la musica come stupore infantile e meraviglia.

Perilvideo del dietro le quinte “Making the Music”, visita https://youtu.be/68DCCdzFxjM

Per creare l’antica melodia di Hogwarts il team ha utilizzato strumenti unici come la “lastra del tuono” – un enorme pezzo di metallo – e un telefono ad acqua per riprodurre i suoni della magia. Poiché la musica rappresenta ogni movimento che il giocatore fa nel gioco, i compositori hanno dovuto bilanciare il lato più oscuro del gioco con corde emotive lente per aiutare a guidare il giocatore e migliorare l'esperienza complessiva. Esplorando le sale comuni in ciascuna delle case di Hogwarts, il team ha infuso diverse personalità dinamiche attraverso l'uso della musica. La colonna sonora originale diventa quasi un personaggio aggiuntivo nel gioco, immergendo il giocatore nel complesso mondo magico del 1800.

Per il coro e l’orchestra di "Overture to the Unwritten" sono stati scelti studenti dell'Università dello Utah, della BYU e della Salt Lake Symphony Orchestra, oltre a rinomati artisti come Nicole Pinnell, Nicole Klossner, Ryan Shupe, Abe Kaelin, Bart Olson, John Knudsen e Dune Moss. Girato negli studi musicali di Big Idea a Sandy, Utah e Media Grabbers a North Salt Lake City, Utah, il video del dietro le quinte presenta"Overture to the Unwritten", la composizione originale dei compositori Chuck e. myers “sea”, J. Scott Rakozy e Peter Murray nell’esecuzione di un'orchestra di 54 elementi diretta da Nathan Hofheins. Il video ufficiale, distribuito ieri, include immagini dell’orchestra e filmati di gameplay che ritraggono il castello di Hogwarts e le vaste aree circostanti, tra cui Hogsmeade, per rivelare la vastità del mondo. Trovi qui il video di"Overture to the Unwritten": https://www.youtube.com/watch? v=NAesuW6qZU8

I fan possono ora ascoltare in streaming oppure acquistare in digitale "Overture to the Unwritten". Tutta la musica diHogwarts Legacy sarà disponibile il giorno del lancio nella Hogwarts Legacy (Original Video Game Soundtrack). Inoltre, le canzoni diHogwarts Legacy saranno presenti in un secondo album intitolato Hogwarts Legacy (Study Themes From the Original Video Game Soundtrack), che conterrà musica ambient rilassante, da ascoltare mentre si studia per le lezioni a Hogwarts o in qualsiasi altra scuola. Entrambi gli album saranno pubblicati da WaterTower Music e saranno disponibili su tutti i servizi di streaming digitale.

Hogwarts Legacy è disponibile per il pre-order su PlayStation5 e PlayStation4 tramite PlayStation Store, Xbox Series X|S e Xbox One dal Microsoft Store e PC su Steam ed Epic Games Store. La data del pre-order della versione perNintendo Switch sarà svelata presto. Per ulteriori informazioni su come prenotare Hogwarts Legacy, visita: www.hogwartslegacy.com

Pubblicato da Warner Bros. Games sotto l'etichetta Portkey Games,

Hogwarts Legacy

è un gioco di ruolo immersivo d'azione open world ambientato nel mondo magico del 1800. I giocatori iniziano il loro quinto anno di scuola e partono per un viaggio che li porterà a esplorare ambientazioni nuove e familiari, scoprire animali magici, preparare pozioni, imparare incantesimi, sviluppare i propri talenti e rendere unico il proprio personaggio per diventare il mago o la strega dei loro sogni.

Il lancio mondiale di Hogwarts Legacy per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC è previsto per il 10 febbraio 2023.

La data di uscita per il Nintendo Switch sarà confermata più avanti.

