PAW Patrol Gran Premio - DLC Gara a Barkingburg disponibile

Accendi i motori, perché Outright Games, in collaborazione con Nickelodeon, ha lanciato oggi il primo contenuto scaricabile in assoluto dedicato a PAW Patrol. PAW Patrol: Gran Premio Gara a Barkingburg è ora scaricabile per Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e PC. Sfreccia tra le città e i castelli di Barkingburg in una missione per conquistare la prestigiosa Coppa Barkingburg.

In questo nuovo DLC, i cuccioli di PAW Patrol, insieme a Tracker, Everest e Rex, tornano per gareggiare nell'emozionante Coppa Barkingburg. Potranno sfrecciare in tre nuovi tracciati e scegliere fino a un massimo di sei nuovi veicoli presenti nel film di animazione del 2019,PAW Patrol: Pronti, partenza, alla riscossa! Nessuna corsa sarà troppo impegnativa per questi piloti a quattro zampe sulla strada verso la vittoria.

Per il trailer:

https://youtu.be/ivxQN2uyE04

Disponibile dal 30 settembre,PAW Patrol: Gran Premio è il primo gioco di kart dedicato a PAW Patrol in assoluto. Il gioco ha per protagonisti i celebri cuccioli dellaPAW Patrol e consente di gareggiare da soli o contro gli amici per conquistare laCoppa dei cuccioli. La serie televisiva PAW Patrol è trasmessa dal 2013 ed è attualmente la più seguita nella fascia prescolare.

