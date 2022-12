GARDEN LIFE: IL NUOVO GIOCO PER FAR FIORIRE IL VOSTRO GIARDINO

NACON e stillalive studios sono lieti di presentare le prime immagini di Garden Life, un gioco di simulazione di giardinaggio sandbox in cui i giocatori possono piantare, coltivare, decorare e gestire la propria oasi di serenità. Il gioco sarà disponibile in Early Access su Steam nella primavera del 2023.

Coltivate e curate il giardino dei vostri sogni in un’esperienza videoludica unica in cui la vostra creatività non conoscerà limiti. Potrete scegliere le piante e le decorazioni che comporranno il vostro giardino ideale, personalizzando gli attrezzi e gli accessori per creare un tema visivo unico e adatto a voi.

Scoprite il nuovo trailer di Garden Life

Grazie alla sua atmosfera calda e a un gameplay simile a quello del giardinaggio reale, questo gioco vi trasporterà magicamente in un mondo sereno e rilassante. Circondato da un incantevole ambiente visivo e sonoro, Garden Life permette di dare vita al proprio giardino coltivando piante di ogni tipo: fiori, arbusti e rampicanti.

Grazie all'esclusiva generazione procedurale e all'avanzata tecnologia di simulazione della crescita, non ci saranno due piante che cresceranno in modo identico, proprio come nel mondo reale. Mantenete il vostro giardino rigoglioso tenendo conto delle condizioni climatiche, riservate alle vostre piante la cura di cui hanno bisogno e riceverete premi per la scoperta di nuove varietà vegetali.

