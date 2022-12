Nuovo DLC gratuito per JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R ha da oggi nuovi contenuti tramite un DLC gratuito.

L’enorme roster del gioco si espande con due nuovi lottatori da Stone Ocean: Weather Forecast ha l’abilità di usare il meteo durante la battaglia con il suo stand che controlla l’atmosfera circostante per creare degli attacchi mortali. Il principale antagonista di Stone Ocean, Padre Pucci, (Final) è disponibile nella sua forma finale, pronto a combattere con la sua stand See Moon. La stand sfrutta le abilità legate alla gravità per avvantaggiarsi con i nemici.

Insieme ai personaggi, è stato aggiunto anche un nuovo stage, sempre da Stone Ocean.

Per il nuovo trailer:

https://youtu.be/6z7G5rGuEtY

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R

è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC

Altre News per: nuovogratuitojojobizarreadventurestarbattle