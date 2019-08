Le tshirt con insulti a Matteo Salvini ora finanziano la Sea watch

Boom di vendite online delle magliette che offendono il ministro dell'Interno Matteoe - oltre al danno la beffa al leader della lega - tutto il ricavato viene devoluto alla Sea watch. Mattarella eroe eidiota. Questo il riassunto del nuovo business per finanziare idel. In questi giorni circolano sempre più insistentemente sui social delle t-shirt che ritraggono il capo dello Stato come un idolo (Mattarella rocks) e naturalmente il leader della Lega, Matteo, come uno scemo. "The Statue of Idiocy", ovvero la statua dell'idiozia si legge nella maglietta che ritrae il capo del Viminale mentre si fa un selfie.La maglietta che offende non costa nemmeno poco: quasi 20 euro. Come riporta La Verità, il ricavato delle t-shirt (ormai i modelli sono sempre di più) verrà poi devoluto alle Ong che operano nel Mediterraneo, in particolare la Sea Watch. E da gennaio a giugno sono stati venduti oltre 1.500 articoli e destinati più di 6.000 euro alla Ong tedesca.Il business che finanzia le ONG sembra andare a gonfie vele. Il crowfunding lanciato dai sostenitori di Sea Watch, infatti, da febbraio ha già raccolto un totale di 69.755 euro. Niente male se si pensa che alla base ci sono magliette di cattivo gusto come quelle citate in precedenza. E intanto le imbarcazioni continuano a sfidare i divieti italiani. Il caso più eclatante è quello dellaJonio, tornata al largo dopo il sequestro durato più di due mesi. Luca Casarini, ex disobeddiente del G8 di Genova, tira infatti dritto per la sua strada. Ma non è chiaro cosa gli interessi di più: se salvare vite davvero o solamente sfidare