Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge disponibile su PS5

Merge Games, Dotemu e lo sviluppatore Tribute Games, in collaborazione con Nickelodeon, sono entusiasti di annunciare che le versioni fisiche in edizione standard e speciale di "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge" sono ora disponibili su PlayStation 5 !

I giocatori possono prendere copie di "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge" da tutti i principali rivenditori nei territori europei, mediorientali, australiani e neozelandesi, inclusi i Signature Edition Games !



Dai un'occhiata al trailer di lancio di "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge".

Con i doppiatori originali dei cartoni animati degli anni '80 che riprendono i loro ruoli classici, gli Heroes in a Half Shell tornano a combattere per le strade da Manhattan a Coney Island mentre affrontano il Foot Clan in "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge".

All'interno delle versioni standard di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, per gentile concessione di Merge Games, i giocatori troveranno una "Guida tascabile" di 24 pagine con biografie dei personaggi e sprite di animazione in-game, oltre a un portachiavi flessibile in PVC a forma di pizza.



Signature Edition Games alza la posta con una fetta extra-large di bollenti Heroes in a Half Shell bontà con un infernale bottino di contenuti dell'edizione da collezione disponibili in Europa, Australia, Nuova Zelanda e Medio Oriente. All'interno della Signature Edition, i giocatori possono ottenere:



I contenuti dell'edizione da collezione sono presentati in un'esclusiva confezione Signature Edition con una copertina personalizzata.

Una copia in edizione standard del gioco.

Una maschera per gli occhi di Teenage Mutant Ninja Turtles selezionata a caso, i giocatori riceveranno Michelangelo, Donatello, Raffaello o Leonardo.

Colonna sonora del CD con 28 tracce presentate in una custodia in stile scatola della pizza.

4 x 30 mm spille in metallo Teenage Mutant Ninja Turtles.

Portachiavi Shredder in metallo.

Carta d'arte autografa numerata.

Sottobicchiere in metallo per tombino fognario da 80 mm.

Le versioni fisiche di "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge" per PlayStation 5 in edizione standard e speciale sono ora disponibili rispettivamente a € 39,99 e € 69,99.



Entrambe le versioni in edizione standard e speciale di "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge" sono disponibili anche per PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One presso tutti i migliori rivenditori in Europa, Medio Oriente, Australia e Nuova Zelanda.



