Benvenuti alla Dragon House, la casa degli avventurieri di World of Warcraft: Dragonflight

Manca ormai pochissimo all’uscita della nuova espansione di World of Warcraft: Dragonflight, in arrivo il29 novembre a mezzanotte su PC, su Battle.net. L’attesa è tanta, così come le novità proposte dal gioco, a partire dagliEvocatori Drachtyr. Si tratta della prima combinazione giocabile di razza e classe in World of Warcraft: grazie alRetaggio Draconico, gli Evocatori Drachtyr possono cambiare liberamente forma, scegliendo tra un aspetto umanoide e una temibile forma draconica. Ma non solo, ci sarà da esplorare un continente completamente nuovo, leIsole dei Draghi, si potranno padroneggiare le arti del Volo Draconico, diventando un Cavalcadraghi, e ci saranno importanti aggiornamenti ai sistemi di gioco e miglioranti all’HUD (Heads Up Display).

Per festeggiare insieme alla community l’inizio di questa nuova avventura su Azeroth, Activision Blizzard è lieta di annunciare un evento unico nel suo genere. Mercoledì 30 novembre e giovedì primo dicembre a partire dalle 16:00,Kurolily,Cydonia,Sabaku, Francesco Fossetti e Marco Mottura diRoundTwo, si ritroveranno in una dimora nel cuore di Milano, addobbata in puro stile World of Warcraft, pronti ad affrontare i dungeon e le quest che li attendono sulle Isole dei Draghi. Oltre a coinvolgenti sessioni di gameplay, i talent saranno impegnati in moltealtre attività che vedranno coinvolti numerosi ospiti. Tra i visitatori della dimora draconica ci saràMissHatred, nome d’arte di Jessica Armanetti, che per l’occasione sfoggerà uncosplay a tema e si intratterrà con i nostri eroi per parlare di tutto quello che riguarda questo variegato mondo. Ma non solo, nella Dragon House arriverà ancheAndrea Navone di Chef in Camicia, che delizierà i commensali cimentandosi con la preparazione di alcuni piatti tratti direttamente dal libro di ricette ufficiale di World of Warcraft.



Si tratta di un evento che andrà a toccaretanti e diversi temi, ma tutti strettamente legati a World of Warcraft: Dragonflight, un universo caratterizzato da variegate sfaccettature. Questa varietà di situazioni sarà in grado di appagare i palati più diversi, e potrà appassionare non solo i membri della community, ma anche chi non ha mai giocato a World of Warcraft e chi vorrà semplicementeunirsi all’avventura, seguendo l’evento per scoprire insieme ai talent le Isole dei Draghi.

L’appuntamento è quindi per il30 novembre e il 1° dicembre, entrambi i giorni in live dai canali di Kurolily, Cydonia, Sabaku e RoundTwo alle ore 16.00. Siete pronti ad avventurarvi nelle Isole dei Draghi?

