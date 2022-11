FREUD’S BONES ARRIVA OGGI SU NINTENDO SWITCH

FREUD’S BONES, IL PLURIPREMIATO TITOLO INDIE TUTTO ITALIANO, ARRIVA OGGI SU NINTENDO SWITCH!

La surreale avventura narrativa che rende omaggio alle gesta del celebre neurologo, filosofo e fondatore della psicoanalisi approda sulla famiglia di console Nintendo. Freud’s Bones trascina i giocatori nei meandri delle menti più contorte, per cercare di risolvere, attraverso puzzle ingegnosi, ogni tipologia di crisi esistenziale





Freud’s Bones, il videogioco ispirato al celebre fondatore della psicoanalisi, è disponibile da oggi sulla famiglia di console Nintendo Switch. Dopo aver sbaragliato tutti i concorrenti in contest italiani e internazionali dedicati agli sviluppatori indipendenti, il titolo ideato e sviluppato da Fortuna Imperatore approda sulla console ibrida di Nintendo, pronto a regalare ai fan della casa di Kyoto un viaggio unico e ricco di enigmi, basato su sogni, dipendenze e psicanalisi.



Esiliato dalla comunità psicoanalitica, Freud è dilaniato da una crisi esistenziale profonda. Nell’avventura punta e clicca interamente sviluppata in Italia, il fondatore della psicoanalisi è invischiato in rapporti controversi, e conduce un’esistenza piena d’angoscia, nonostante sia attivo ogni giorno per il benessere dei propri pazienti. Tra una visita all’Eckman Cafè per incontrare mecenati e passeggiate notturne tra i palazzi di Vienna, spetta al videogiocatore spezzare questo terribile loop, esplorando l’inconscio dei pazienti di Freud.





Come in ogni avventura punta e clicca, la progressione nel titolo è dettata dalla risoluzione di ingegnosi enigmi. Durante la notte un misterioso manufatto egizio “prende vita”, mostrando a Freud dei minacciosi e disturbanti puzzle psicologici. Con la giusta soluzione è possibile aiutare i pazienti a guarire, ma fallendo… li si condanna a crollare in un vortice di dolore.



Freud’s Bones, l’avventura surreale e intrapsichica basata su Sigmund Freud, è ora disponibile sulla famiglia di console Nintendo Switch.

