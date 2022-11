TEUFEL | annuncia ZOLA nuove cuffie gaming personalizzabili

IL MONDO DEL GAMING DIVENTA MULTICOLOR

Il nuovo headset Zola di Teufel per PC, PS e Xbox combina colore,

personalizzazione, qualità del suono e comfort





Teufel presenta Zola, le nuove cuffie gaming HD dalle prestazioni eccezionali e personalizzabili. Il nuovo headset ha un design pulito, ma grazie al set di accessori, disponibile in 6 colorazioni differenti e che comprende i cuscinetti auricolari, la protezione in spugna per il microfono e le due cover all’esterno rendere ogni modello esclusivo dal look unico non è mai stato così facile!

Una dozzina di ZOLA

Disponibili nella colorazione base grigio scuro e grigio chiaro, ogni Zola può essere personalizzata al momento dell’acquisto. Sono infatti sei i colori che si possono scegliere: Coral Red, Golden Amber, Grape & Aqua e Teal & Lime e ovviamente i colori base, Light Grey e Dark Grey. Via libera al colore quindi sui cuscinetti auricolari, sulle coperture esterne e sulla protezione in spugna del microfono! Colorare queste cuffie over-ear è un gioco da ragazzi! Il risultato? Dodici diverse versioni di cuffie, da quella più semplice a quella più stravagante.

Superiorità assoluta nel suono

Grazie ai driver extra-large da 40 mm che assicurano una corretta propulsione acustica e al rivestimento ultra-morbido che le rende leggere e comode da indossare anche durante lunghe sessioni di gioco, giocare è puro divertimento senza rinunciare alla qualità del suono, che sarà amplificato, facendoci immergere ancora di più nel mondo del videogame. La stessa attenzione Teufel l’ha messa nel microfono perché, come tutti i gamer sanno, una buona comunicazione con la squadra è spesso decisiva. Ecco che nelle ZOLA viene utilizzato un microfono a condensatore HD orientabile, in grado di garantire la migliore comprensibilità anche in ambienti rumorosi.

Teufel Audio Center per ZOLA

Nelle Zola è anche disponibile un software gratuito di Teufel Audio Center per i giocatori da PC che hanno accesso a una serie di opzioni di impostazione per audio e microfono. La scheda audio integrata nel dongle USB consente l'uso di DTS Headphone:X®2.0 sul PC per un impressionante audio surround binaurale 7.1.

Praticità

Oltre a essere colorate e divertenti – nel vero senso della parola – le ZOLA sono sinonimo di buon suono oltre ad essere delle compagne di gioco eccezionali, anche nella quotidianità. Il cavo di collegamento è fissato all'auricolare con una chiusura a baionetta. Il telecomando in linea, posizionato ergonomicamente, consente una rapida regolazione del volume e accende/spegne il microfono, ed è l’ideale non solo per i giochi multiplayer, ma anche per le quotidiane call in smart working. Grazie alla connessione jack, le ZOLA possono essere collegate a quasi tutti i dispositivi. Un dongle USB è incluso per il funzionamento col PC.

Le cuffie da gaming Zola in pillole:

• Cuffie da gioco HD con un'ampia gamma di funzioni e il miglior rapporto prezzo/audio in questa categoria

• Driver HD lineari da 40 mm per bassi estremamente profondi e potenti, medi naturali e alti setosi per musica, film e giochi

• Opzioni di personalizzazione rivoluzionarie: due colori di base e sei set diversi di colori per tantissime combinazioni: dall’intramontabile, al trendy allo stravagante

• DTS Headphone:X®V2 per un impressionante audio surround binaurale 7.1 su PC: localizza i tuoi avversari prima di vederli

• Connessione USB per trasmissione ottimizzata DSP digitale senza perdite, connessione AUX con chiusura sicura a baionetta, protezione antipiega inclusa

• Adatte a tutti i dispositivi con jack per cuffie da 3,5 mm come PC, Playstation, Switch, Xbox, smartphone o tablet

• Telecomando con controllo del volume e disattivazione dell'audio

• Immersion Over Ear Capsule dotate di imbottitura spessa per un elevato comfort, molto leggere, adatte anche a chi porta gli occhiali

• Braccio del microfono smontabile e regolabile con microfono a condensatore HD e speciali caratteristiche direzionali per la migliore intelligibilità del parlato, anche per lo smart working

• Adatte per Discord, audio HD, applicazioni VR/AR, regolazione del suono da PC in Teufel Audio Center per ZOLA con equalizzatore professionale a 10 bande

• Disponibili da ora in due colori di base e sei colori per gli accessori al prezzo di 129,99 euro nel webshop online di Teufel e nei negozi autorizzati.

Prezzo, colori e disponibilità

Le cuffie gaming ZOLA sono disponibili nei colori base Light Grey e Dark Grey e nei colori Coral Red, Golden Amber, Grape & Aqua e Teal & Lime (cuscinetti auricolari, protezione microfono e cover) nel webshop Teufel e in tutti negozi autorizzati. Le cover sono in vendita a 19,99 euro/paio e il set, composto da due cuscinetti auricolari e dalla protezione in spugna per microfono, a 24,99 euro in tutti e sei i colori come accessori.





Anteprima e novità 2022: CAGE ONE

Parallelamente al lancio delle cuffie ZOLA, Teufel sta avviando le prevendite del secondo nuovo headset da gioco: CAGE ONE. L'auricolare cablato (mini-jack) dovrebbe essere disponibile dal 13 dicembre 2022 e da ora può essere preordinato a 79,99 euro nel webshop Teufel.

Altre News per: teufelannunciazolanuovecuffiegamingpersonalizzabili