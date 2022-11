One Piece Odissey - nuovo video dedicato a Water Seven

In ONE PIECE ODISSEY, i giocatori rivivranno i ricordi della ciurma di Cappello di paglia, alcuni dei quali si svolgono proprio a Water Seven, dove dovranno esplorare la città, nonché la famosa Gallery-La Company, ma anche affrontare nemici come Lucci e Kaku dei CP9.

Il nuovo video mostra anche le Bond Art, potenti attacchi speciali che possono essere effettuati da tre personaggi, ma che devono essere prima sbloccati facendo sperimentare ai personaggi i propri ricordi frammentati per completarli. Il trailer illustra anche come i giocatori potranno usare il potere dei Memory Cube per migliorare le proprie abilità e guadagnare un vantaggio in battaglia.

Prodotta da Toei Animation e basata sull'omonimo manga di successo creato da Eiichiro Oda, la serie di One Piece è stata trasmessa per la prima volta sulla TV giapponese nell'ottobre del 1999 e segue l'epica avventura della ciurma di Cappello di paglia per trovare il leggendario tesoro "One Piece" dell'ex re dei pirati, Gol D. Roger. Oggi, One Piece è un franchise globale con ben 15 lungometraggi, tra cui il recente "One Piece Film Red", prodotti home video, videogiochi e un catalogo sempre più ampio di merchandise su licenza, che include accessori, giocattoli, giochi, romanzi, mobili, casalinghi, capi d'abbigliamento e molto altro.

ONE PIECE ODYSSEY

sarà disponibile dal 13 gennaio 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

