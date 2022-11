skate: esce l'episodio 2 di The Board Room

Oggi Electronic Arts e Full Circle hanno pubblicato il secondo episodio di "The Board Room". Nel caso in cui abbiate bisogno di un aggiornamento, "The Board Room" è una serie in corso in cui i creatori di skate. condividono aggiornamenti interessanti sul percorso di sviluppo.

In questo episodio, potrete ascoltare in prima persona i membri del team Full Circle mentre discutono i dettagli relativi al gameplay di skate. e al mondo di San Vansterdam.

Potete vedere il video completo qui e leggere ulteriori informazioni su "The Board Room" Episodio 2 qui.

