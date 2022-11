Il DLC EPISODE: RISING STARS 3 di CAPTAIN TSUBASA è disponibile

CAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS, uscito per PlayStation 4, Nintendo Switch, PC e compatibile con PlayStation 5, ha reso disponibile oggi un nuovo contenuto scaricabile, la Terza parte di “EPISODE: RISING STARS”.

In questo DLC puoi scoprire le ultime 3 versioni alternative di giocatori disponibili. Diversifica il tuo stile di gioco con Kojiro Hyuga, Carlos Bara e Jun Misagi e sblocca nuovi scenari e abilità per questi tre personaggi!

I nuovi giocatori saranno disponibili dopo aver completato le loro missioni della storia.

Per il nuovo trailer:

https://youtu.be/qCrAyYZlQ6U







Il personaggi sono disponibili separatamente e sono parte del Character Mission Pass diCAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS.

