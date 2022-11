A$AP Rocky x Need for Speed Unbound

Primo sguardo alla Mercedes 190 E personalizzata IRL

Oggi, EA e Criterion hanno pubblicato un nuovo video di Need for Speed™ Unbound in cui il pluripremiato artista, imprenditore, attore e icona della moda A$AP Rocky dà una prima occhiata alla sua auto personalizzata IRL di Need for Speed Unbound, la Mercedes 190 E.



Guarda la reazione di A$AP Rocky QUI.

In Need for Speed Unbound, A$AP Rocky guida l'auto più recente di Lakeshore, ma i giocatori hanno la possibilità di rivendicarne la proprietà. Una volta incontrato A$AP Rocky nel gioco durante il suo Evento Takeover - una nuova modalità di guida di precisione rigiocabile che riunisce la community per conquistare parti della città e celebrare la guida con stile - dovranno batterlo al suo stesso gioco per riportare la sua auto al loro nascondiglio e tornare in strada con stile. A$AP Rocky e il suo team creativo di AWGE si mettono al volante anche nella colonna sonora di Need for Speed Unbound, che sfida i generi, con la partecipazione di artisti mondiali all'avanguardia del mondo della musica elettronica e dell'hip-hop.

Need for Speed Unbound è costruito per la nuova generazione di tecnologia e sarà caratterizzato dalla risoluzione 4K a 60 FPS per la prima volta nella serie quando verrà lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 2 dicembre 2022.

