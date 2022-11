Monster Hunter Rise: Sunbreak l'aggiornamento 3 arriva il 24 novembre

Durante il Digital Event di oggi , Dame Fiorayne ha annunciato che l'aggiornamento gratuito 3 del titolo Monster Hunter Rise: Sunbreak arriverà il 24 novembre 2022. Questo aggiornamento presenta tre nuovi nemici impegnativi da superare per i cacciatori; ancora più opzioni per personalizzare l'aspetto e le prestazioni di armi e armature; oltre a modifiche per le indagini sulle anomalie, le missioni sulle anomalie e il sistema dei follower.

L'evento digitale di novembre è disponibile sul canale YouTube ufficiale di Monster Hunter



Resta sintonizzato per i futuri aggiornamenti del titolo, poiché nuovi mostri e altro ti aspettano proprio dietro l'angolo con l'aggiornamento gratuito del titolo 4 in arrivo nell'inverno 2023 e l'aggiornamento gratuito del titolo 5 nella primavera del 2023.





