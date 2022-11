Le gift card digitali GeForce NOW sono il regalo perfetto

10 nuovi giochi disponibili in streaming!

In occasione di questo GFN Thursday e con l'avvicinarsi delle festività natalizie, NVIDIA vi propone legift card digitali GeForce NOW come regalo perfetto per voi stessi o per i vostri amici e familiari appassionati di gaming.

Chi riceve il regalo può riscattare la carta in base al livello di iscrizione preferito, che sia un abbonamento RTX 3080 o un abbonamento Priority. È il regalo perfetto per chi arriva in ritardo e anche un modo per far appassionare i vostri amici al gaming.

I membri con abbonamento RTX 3080 e Priority possono effettuare lo streaming di oltre1.400 giochi che già possiedono attraverso un potente PC GeForce nel cloud, con sessioni di gioco più lunghe rispetto al livello di iscrizione gratuito, e possono godere delle tecnologie RTX ON nei giochi supportati ottenendo un bellissimogameplay cinematografico.

Ma cos'è il GFN Thursday senza altri giochi?

Dying Light 2 rilascia oggi "Bloody Ties", il primo nuovo contenuto scaricabile della storia, ora disponibile in streaming su GeForce NOW. I membri con abbonamento RTX 3080 e Priority possono effettuare lo streaming istantaneo con NVIDIA RTX e DLSS.

Infine, date un'occhiata all'elenco dei nuovi giochi disponibili per lo streaming dal cloud questa settimana:

The Unliving (nuovo lancio su Steam )

A LIttle to the Left (nuovo lancio su Steam )

Alba: A Wildlife Adventure (Gratis su Epic Games dal 10 al 17 novembre)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Gratis su Epic Games dal 10 al 17 novembre)

Yum Yum Cookstar (nuovo lancio su Steam

(nuovo lancio su Guns, Gore and Cannoli 2 ( Steam )

Heads Will Roll: Downfall ( Steam )

Hidden Through Time ( Steam )

The Legend of Tianding ( Steam )

Railgrade ( Epic Games )

