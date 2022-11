The Darkest Tales su Playstation Store

Dal 10 novembre The Darkest Tales è disponibile anche su PlayStation 4 e Playstation 5!

Guardate il nuovo trailer QUI!



Trinity Team, gli sviluppatori dell’amata serie ‘Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans’, realizzata grazie a due crowdfunding di oltre 500.000$ totali, sono lieti di annunciare l'uscita di The Darkest Tales, il loro platform 2D d'azione e avventura con elementi metroidvania, disponibile ora su PlayStation Store al costo di 20.00€!



In The Darkest Tales, i giocatori si uniranno a Teddy, un vecchio e burbero orsacchiotto di peluche, e Lighty, un'energica e squillante fata luminosa, per viaggiare attraverso i mondi delle fiabe più conosciute, riscoprendole in una veste più contorta e oscura. La loro missione? Salvare Alicia, la padroncina di Teddy, una bambina intrappolata nei propri incubi.



Affrontate gli orrori di un mondo malvagio e distorto, esplorate ambienti al contempo affascinanti e ostili, confrontatevi con i personaggi delle vostre fiabe preferite, un tempo amichevoli ma ormai corrotti.



Tutto, in questo mondo, sarà diverso da quel che vi aspettate: come Cappuccetto Rosso, ora una sanguinaria cacciatrice di lupi e Pinocchio, un enorme golem di legno implacabile, senza dimenticare un'estenuante salita sulla gigantesca pianta di fagioli, ora piena di pericoli e piante carnivore.



Saranno in grado Teddy e Lighty di porre fine agli angoscianti incubi di Alicia? Riusciranno la fiamma ed il coraggio di Teddy a non estinguersi, pagina dopo pagina, soffocati dai pericoli di The Darkest Tales?



Caratteristiche principali:



Sguainate le vostre affilate forbici incantate, affettando chiunque vi ostacoli mentre sfrecciate nel mondo degli incubi.

Sviluppate l’albero delle abilità per diventare sempre più letali, curarvi più rapidamente, potenziare gli attacchi magici e molto altro ancora!

Ritrovate i personaggi della vostra infanzia! Anche se potrebbero non essere amichevoli come li ricordavate…

Ogni capitolo di questo romanzo giocabile è caratterizzato da ambienti tanto meravigliosi quanto inquietanti. Che vi troviate nell’accogliente bottega di Geppetto o nel maestoso castello tra le nuvole, non abbassate mai la guardia: il pericolo si nasconde dietro ogni angolo.

Personaggi completamente doppiati prendono vita in una storia ricca di riferimenti alle fiabe classiche.





"Siamo entusiasti di poter portare The Darkest Tales, con la sua magia fiabesca e malvagia, su PC e Console ai giocatori di tutto il mondo!" dice Marco Agricola, co-fondatore e story writer di Trinity Team. "Siamo stati felicissimi del successo che ha riscosso il prologo del nostro gioco l’anno scorso, e speriamo che i fan continuino ad apprezzare questo racconto fantastico anche oggi, con il gioco completo!"



L’uscita del prologo di The Darkest Tales lo scorso ottobre ha riscosso un successo strepitoso, ottenendo su Steam una media “Molto positiva” su oltre 1500 recensioni. I giocatori che hanno completato il prologo avranno i loro salvataggi automaticamente trasferiti nella versione completa di The Darkest Tales.



Altre News per: darkesttalesplaystationstore