GFN Thursday - 26 nuovi giochi disponibili in streaming

Un nuovo mese significa nuovi giochi in arrivo sul cloud. Per questoGFN Thursday abbiamo 26 nuovi giochi disponibili in streaming per tutto il mese di novembre, tra cui 15 giochi in uscita simultanea.

In arrivo a novembre

Consultate il blog per l'elenco completo dei 26 nuovi giochi in arrivo a novembre, tra cui giochi day-and-date comeTERRACOTTA, Goat Simulator 3, l'attesissimoWarhammer 40,000: Darktide con supporto per NVIDIA RTX e DLSS e altro ancora.

Altri titoli da esplorare

Questa settimana iniziamo il mese di novembre con 11 nuovi giochi, tra cuiTotal War: THREE KINGDOMS di Creative Assembly e Sega, parte del pluripremiato franchiseTotal War. Potrete trovare questo titolo e altri fantastici giochi Sega nella loro sezione dedicata nell'app GeForce NOW.

Inoltre, i membri di GeForce NOW possono giocare con gli ultimi aggiornamenti diGenshin Impact e Apex Legends, disponibili da subito.

Ecco cosa sta per arrivare sul cloud in questo GFN Thursday:

Against the Storm ( Epic Games e nuova release su Steam )

Horse Tales: Emerald Valley Ranch (Nuova release su Steam , 3 novembre)

Space Tail: Every Journey Leads Home (Nuova release su Steam , 3 novembre)

The Chant (Nuova release su Steam , 3 novembre)

The Entropy Centre (Nuova release su Steam , 3 novembre)

WRC Generations — The FIA WRC Official Game (Nuova release su Steam , 3 novembre)

Filament (Free su Epic Games , 3-10 novembre)

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE ( Steam )

PAGUI ( Steam )

RISK: Global Domination ( Steam )

Total War: THREE KINGDOMS ( Steam )

