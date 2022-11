Minecraft x Burberry: disponibili la Capsule Collection e il DLC gratutito

Nella giornata di ieri, Mojang Studioha annunciato una partnership con Burberry, che ha dato vita a un DLC gratuito già disponibile sul Minecraft Marketplace, insieme allacapsule collection in edizione limitata.

Il DLC “Burberry: Freedom to Go Beyond” permette ai giocatori di assumere il ruolo di un moderno esploratore che mira a riportare l'armonia nei quattro regni ispirati agli elementi. Naturalmente ogni esploratore può vestirsi con le 15 skin Burberry ispirate al mondo della moda, della fantasia e dell’avventura. Progettato in collaborazione con Blockception, creatore partner di Minecraft, il DLC è ricco di riferimenti creativi al brand Burberry.



Collegando il mondo digitale e quello fisico, Burberry e Minecraft incoraggiano le community a esprimere se stesse non solo nel gioco, ma anche con la capsule collection che sarà disponibile esclusivamente su Burberry.com e in store fisici selezionati.





La capsule collection comprende articoli per uomo e donna, tra cui le inconfondibili icone Burberry, dal Trench Waterloo e il Car Coat alle felpe, con e senza cappuccio, ai cappelli e le sciarpe con la stampa del logo. Questi capi sono impreziositi da scene di paesaggi virtuali, dalla grafica della creatura Creeper di Minecraft e da riproduzioni pixelate del monogramma Thomas Burberry impreziosite da ricami floreali come ode alla natura.

