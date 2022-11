La Pedaliera VELOCITYONE RUDDER è disponibile

Turtle Beach Corporation annuncia che l’ultima aggiunta alla crescente line-up di prodotti per il mondo delle simulazioni, la Pedaliera VelocityOne Rudder, è ora disponibile. VelocityOne Rudder migliora sotto numerosi aspetti l’esperienza di volo, si integra alla perfezione con il VelocityOne™ Flight Universal Control System e sarà inoltre compatibile con il recentemente annunciato VelocityOne™ Flightstick. I fan dei simulatori di volo possono ora portare le loro configurazioni a nuovi livelli di realismo con i VelocityOne Rudder Pedals di Turtle Beach. Per gli appassionati di simulazioni di volo su PC Windows, Xbox Series X|S e Xbox One, i nuovi Rudder Pedals presentano configurazioni a doppio pedale per aerei leggeri o aerei di linea, con un asse del timone liscio e sensori contactless a effetto Hall su tutti gli assi per movimenti fluidi e una maggiore durata del prodotto. I freni differenziali consentono virate strette e un controllo preciso della frenata in pista, mentre le molle intercambiabili e la possibilità di regolare la larghezza e la forma dei pedali garantiscono un maggiore realismo sia che si voli su un aereo leggero, su un aereo di linea o su un fighter jet. Inoltre, diverse soluzioni di montaggio mantengono i VelocityOne Rudder ben saldisu una grande varietà di superfici. La pedaliera VelocityOne Rudder di Turtle Beach, è disponibile da oggi su www.turtlebeach.com e presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 299,99 €.

"VelocityOne Rudder rappresenta il next step del nostro impegno per offrire ai fan del mondo della simulazione un'esperienza di controllo del volo moderna e realistica, utilizzando le tecnologie più recenti", ha dichiarato Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation. "Dagli stand al RIAT e al Miramar Air Show ai gruppi di simulazione di volo online, le prime reazioni della community dei piloti ai nostri nuovi pedali sono state estremamente positive. Siamo elettrizzati per quello che aspetta, i fan delle simulazioni avranno quello che hanno sempre voluto".

Lista completa delle caratteristiche della pedaliera VelocityOne Rudder:

un singolo asse return-to-center fornisce un movimento preciso e fluido a basso attrito in avanti e indietro per un controllo direzionale accurato. I cuscinetti lineari privi di attrito consentono un funzionamento fluido, preciso e senza necessità di manutenzione. Due serie di molle intercambiabili per l'asse del timone principale offrono un'ulteriore possibilità di regolazione per ottenere il feeling ideale.

I pedali dei freni a molla offrono un controllo preciso della frenata in pista o un'assistenza allo sterzo quando si preme un pedale alla volta.

Due set di pedali intercambiabili si sostituiscono facilmente e riproducono in modo realistico i pedali degli aerei leggeri o di linea.

l'ampiezza regolabile dei pedali consente di adattarsi a un'ampia gamma di utenti e di appoggi. Inoltre, quando non viene utilizzato, l'ingombro regolabile consente di riporlo comodamente.

I sensori contactless a effetto Hall su tutti gli assi forniscono dati ad alta definizione e una maggiore durata del prodotto rispetto ai potenziometri standard.

La robusta struttura in metallo con cuscinetti in gomma e i grip sugli appoggi offrono una base stabile su un'ampia gamma di superfici. Inoltre, la struttura è dotata di fori preforati per il montaggio permanente diverse tipologie di cockpit.

Collegate il cavo da USB-C a USB-A di due metri direttamente al PC per aggiungere i VelocityOne Rudder alla vostra configurazione.

Premete il pulsante dedicato per passare dalla modalità PC a quella Xbox Series X|S e Xbox One. Per il funzionamento sulle console Xbox è richiesto il VelocityOne Flight Universal Control System.

