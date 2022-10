Riepilogo e annunci del livestream di Granzella

R-Type Final 2 si trasforma in R-Type Final 3 Evolved! In arrivo su PS5 questa versione include fasi esclusive create da Kazuma Kujo, tutte le fasi omaggio del primo Stage Pass e l'aggiornamento della versione 2.0.0 che contiene nuove navi giocabili, una nuova modalità multiplayer, classifiche globali e molto altro!

Tattiche di tipo R I • II Cosmos combina l'azione sparatutto a scorrimento laterale con un gameplay strategico tattico a turni per un'esperienza R-Type unica!



Rifatto in Unreal Engine 5, questa raccolta di due giochi si fa strada sulle console moderne, con R-Type Tactics II che fa il suo debutto in Occidente per la prima volta! Schiera le tue forze in più campagne, giocando sia come Space Corps che come Bydo, in modalità in solitario o in modalità competitiva online.



Puoi anche goderti una serie di funzionalità esclusive in R-Type Tactics II , tra cui missioni ramificate e una nuova terza campagna.

