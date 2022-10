SCOPERTO GREAVARD, UN POKÉMON AMICHEVOLE

SCOPERTA UNA NUOVA SPECIE A PALDEA: SI TRATTA DI GREAVARD, UN POKÉMON AMICHEVOLE CHE SI NASCONDE SOTTOTERRA!





Un fenomeno paranormale è stato documentato con un video condiviso questa settimana sui canali social ufficiali di Pokémon e ora ne è stata svelata la causa. The Pokémon Company International ha presentato un adorabile nuovo Pokémon scoperto nella regione di Paldea, in cui sono ambientati Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: si tratta di Greavard, il Pokémon Cantasma.





Greavard

Solitamente, Greavard si muove appena e se ne sta tranquillo sottoterra. Fa sbucare dal terreno solo la parte superiore della testa sulla cui cima accende un lume spettrale, nella speranza di attirare l'attenzione dei passanti. Quando qualcuno finalmente gli si avvicina, Greavard salta fuori emettendo un verso inquietante che intimorirebbe anche gli animi più audaci. Tuttavia, non sembra farlo con cattive intenzioni.





Greavard è un Pokémon così amichevole e affettuoso che se qualcuno gli rivolge anche la più piccola attenzione, è talmente felice da iniziare a seguirlo ovunque vada. Rispetto agli altri Pokémon che abitano la regione di Paldea, è noto per essere particolarmente socievole.

Tuttavia, Greavard assorbe lentamente e inavvertitamente le energie vitali di coloro che si trovano nelle sue vicinanze, perciò è meglio non trascorrere troppo tempo a giocarci insieme. Come se non bastasse, con le sue potenti mandibole può frantumare le ossa, quindi anche un solo morso di Greavard può essere... grave. Meglio avvicinarsi con cautela!



Categoria: Pokémon Cantasma

Tipo: Spettro

Altezza: 0,6 m

Peso: 35,0 kg

Abilità: Raccolta



Greavard apparirà in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, disponibili dal 18 novembre 2022 in esclusiva su console Nintendo Switch.

