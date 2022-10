Round One, tutti gli appuntamenti della terza edizione

Un ricco programma di talk & panel con 20 incontri e oltre 40 speaker. Grande attesa per la cerimonia degli Italian Esports Awards che assegnerà 10 statuette. Fiore all’occhiello il progetto Education

Manca ormai poco alla nuova edizione diRound One, l’appuntamento annuale dedicato al business degli esports in Italia organizzato da IIDEA e Ninetynine, che anche quest’anno si terrà presso OGR Torino. I lavori si aprirannomartedì 25 ottobre alle 9.30, con un momento istituzionale che vedrà la partecipazione diThalita Malagò (Direttore Generale di IIDEA), Marco Borgione (Responsabile Territorial Development Nord Ovest di UniCredit) eMatteo Pessione (Coordinatore di OGR Tech).

La prima giornata dell’evento proseguirà in Sala Duomo dalle10.00 alle 10:30 con l’incontro dal titolo “Il metaverso di Sandbox: le frontiere dell’universo decentralizzato”, dove Serena Tabacchi, Partnership Manager di Sandbox Italia, e Luca Clementi, Community Manager di Sandbox Italia introdurranno il concetto di metaverso e le sue use case. Mentre dalle 10:40 alle 11:10 la Sala Duomo ospiterà il panel “SELECT, START, PLAY: Spotify X Gaming” in cui Giorgio Bernasconi, Client Partner diSpotify e Elana Sulzer, Category Development Officer (Entertainment) di Spotify parleranno delle tendenze e le abitudini di ascolto dei gamer su Spotify e di come i brand possano creare campagne di comunicazione memorabili.



Dalle11:20 alle 11:50 si discuterà invece di come posizionare un brand sportswear nel mondo del gaming con Filippo Maffiotti, Head of Global Marketing diKappa, Manuel Zappadu, Co-Founder di Machete Empire Records e Antonio Jodice, CEO diMagnet, durante l’appuntamento dal titolo “Lifestyle esport: Musica e Gaming per un brand di abbigliamento”. La mattinata terminerà con il panel dal titolo “L’innovazione nel mondo degli esports: startup e corporate a confronto”, che si terrà dalle 12 alle 12:45 e vedrà la partecipazione di Giusy Stanziola, VP di UniCredit Start Lab & Development Programs, Alex Yi Wang, Co-Founder & Business Development diHmble, Umberto Luciani, Marketing & Communication Director di BigBen Interactive e Arianna Ortelli, CEO & Co-Founder diNovis Games.

Il pomeriggio del 25 ottobre inizierà alle14:00 con la presentazione del nuovo “Landscape sul settore esports in Italia”, quando Jan Schlüter e Andrea Valadè di Nielsen Sports & Entertainment presenteranno i nuovi dati commissionati da IIDEA relativi all'impatto economico del gaming competitivo nel Paese e il rapporto che i brand hanno con gli esports. Dalle 14:40 alle 15:10 si terrà invece il primo talk in programma, dal titolo “Costruire un ecosistema competitivo sostenibile secondo Riot Games” in cui Carlo Barone, Supervisor, Brand Management Italy di Riot Games discuterà di come creare un esports di successo che sia anche sostenibile, seguito dalle 15:10 alle 15:40 dall’intervento di Simge Erdogan, Business Development & Partnerships Manager for VAL Esports EMEA diRiot Games, che approfondirà come creare partnership commerciali di successo investendo negli esports.

Dalle 15:50 alle 17, si susseguiranno sul palco aziende del calibro di dentsu gaming, RDS e Infasil e Programing Italia che curerà l’incontro“ProGaming Italia: Un nuovo modo di comunicare l’esport”,con la partecipazione di Davide Viola, Sales Director di ProGaming Italia e Gianfranco Ceravolo, Marketing Manager di ProGaming Italia. Alle ore 17.10 si terrà invece un panel dal titolo “The grassroot esports movement”, dove Michele Attisani, Chief Business Development Officer diESL FACEIT Group e Micael Barilaro, VP Metaverse Ventures di Gucci approfondiranno come gli esports grassroot si stiano gradualmente rafforzando, il lancio della Gucci Gaming Academy e il motivo per il quale i nuovi talenti del settore gaming&esports dovrebbero essere valutati non solo per le performance di gioco. La prima giornata si chiuderà quindi con una chat con Alessandro “Stermy” Avallone, Co-Founder diFACEIT e Senior Advisor di ESL FACEIT Group, in programma dalle 17:50 alle 18:10, dove racconterà le sue origini e il percorso che lo ha portato a fondare il primo unicorno del settore degli esports.

La prima giornata si chiuderà con lacerimonia di premiazione degli Italian Esports Awards 2022, il primo premio italiano interamente dedicato al settore degli esports e volto a premiare le eccellenze del gaming competitivo, che si terrà in Sala Fucinedalle 19:30. Durante la cerimonia verranno annunciati i vincitori per ciascuna delle 10 categorie in gara, tra cui la nuova Best Gaming Audio Campaign. A partire dalle 21.00andrà in scena l’Italian Esports Awards Afterparty Powered by VALORANT, solo su invito.

La seconda giornata di lavori in Sala Duomo si apriràalle 10.00 con un dialogo con la Dott.ssa Gabba, Direttore Sanitario dello SMeL del PTP Science Park di Lodi, biologa e appassionata di esports, e proseguirà con il talk a cura a cura di Sam Cooke, Managing Partner diEsports Insider dal titolo “Has esports grown 'too fast'? Market level setting & course correction” (dalle 10:40 alle 11:10). I lavori proseguiranno con l’incontro con Walter Ferrari, Product Executive Manager diAd Kaora e Paolo Ingrosso, Sales Director di Ad Kaora dal titolo “The next level of gaming advertising: keep the attention alive” (dalle 11:20 alle 11:50).



L’appuntamento “Structuring esports: lessons from France and Spain” chiuderà la mattinata dalle 12 alle 12:45 e vedrà la partecipazione di Jordi Soler, CEO diLVP, Alicia Morote Oliver, Co-Founder & COO di Team Queso e Vincent Vercelli, Head of Incubation Project Level256 diParis&Co e la moderazione di Sergi Mesonero, Head of ISFE Esports. I lavori in Sala Duomo si chiuderanno quindi nel pomeriggio di mercoledì 26 ottobre con gli interventi diAbu Media e Got Game, quando Luca Rochira, VP Production & Promotion di GotGame, e Mauro Panella, Senior Executive in Media & Broadcast, nel panel “From Gamers to Gamers…introducing Got Game” introdurranno il mercato dei FAST Channels e approfondiranno il lancio del canale.

Parallelamente,dalle 9:15 alle 13:15 la Sala Fucine ospiterà l’appuntamento “Education– UniCredit Gold Partner”, iniziativa che prevede il coinvolgimento delle Università e degli studenti e studentesse che vogliono lavorare nel mondo del gaming competitivo. I partecipanti avranno la possibilità di entrare in contatto con i professionisti il settore degli esports in Italia per comprendere quali siano le opportunità professionali che offre, le figure più richieste nell'ecosistema e il percorso da seguire per avvicinarsi a questa nuova industry.

Questa edizione di Round One poggerà su8 pilastri - Esports, Metaverse, Community, Tech,Sport, Creativity, Education e Institution - tramite i quali si declineranno le diverse sfaccettature degli esports nell’ambito delnuovo concept di Round One: The Very Next Level. Poichél’evento nasce peraiutare le aziende a far crescere il proprio business, sarà possibile non solo approfondire tematiche di interesse ma anche fissare meeting con team, organizzatori di eventi, publisher, brand intra ed extra settore e agenzie. Lapiattaforma di matchmaking (https://event.roundone.gg/), infatti, potrà essere utilizzata tanto per accedere allo streaming dei panel qualora si partecipi a Round One con un Digital Access, quanto per seguire l’evento in presenza e prenotare il proprio posto in sala, all’interno della splendida cornice di OGR Torino.

Numerose le partnership di questa nuova edizione:OGR Torino (Innovation & Networking Partner), Fondazione CRT (Sostenitore) eUniCredit (Gold Partner); Spotify e Riot Games (Silver Partner); Ad Kaora, MGMT e Abu Media (Partner); Corriere dello Sport - Stadio, TuttoSport, EsportsMage Fortune Italia (Media Partner); Nielsen (Research Partner), NVP, Hiway Media, Got Game e UNA (Digital Partner).

La biglietteria di Round One è ancora aperta e prevede tretipologie di biglietti.Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale all’indirizzowww.roundone.gg/ticket

Per rimanere aggiornato su tutti gli appuntamenti della seconda edizione di Round One, visitaroundone.gg oppure segui i profili Facebook,LinkedIn e Twitter dell’evento.

Per seguire la cerimonia di premiazione degli Italian Esports awards, è sufficiente collegarsi il 25 ottobre alle 19.30 sul canale Twitch di Round One Twitch.tv/roundonegg





