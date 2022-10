Overwatch 2 - 25 milioni di giocatori nei primi 10 giorni

Il seguito dello sparatutto a squadre raggiunge un nuovo record di Overwatch, con un picco di giocatori giornalieri triplicato rispetto a quello del gioco originale nei primi dieci giorni





Overwatch 2, il titolo multipiattaforma d'azione a squadre di Blizzard Entertainment, ha visto più di 25 milioni di giocatori unirsi alla lotta nei primi dieci giorni dall'uscita su PC Windows tramite Battle.net e su console Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4 e Nintendo Switch. Il gioco si è dimostrato un fenomeno globale, avendo già raggiunto una base d'utenza sparsa tra EMEA, Asia e le Americhe quasi triplicata rispetto al precedente record d'utenza giornaliera di Overwatch originale.

"L'uscita di Overwatch 2 è stata un momento davvero importante per Blizzard. Siamo lieti di accogliere nuovi giocatori da tutto il mondo nel brillante universo di Overwatch, salutando inoltre i vecchi amici della già esistente community Blizzard," ha detto Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment. "Siamo solo all'inizio: ci sono così tante possibilità per esplorare il mondo di Overwatch, non vediamo l'ora che i giocatori vivano sulla propria pelle quello che il team sta creando per il gioco".

Il nuovo eroe di supporto unitosi al parco eroi, Kiriko, è stato finora una scelta molto popolare nelle partite, con più di due milioni di caricamenti e scatenamenti della sua Ultra Scatto Kitsune da parte dei giocatori nell'arco della prima settimana di gioco. Tra le novità di Overwatch 2 ci sono i progressi condivisi, un nuovo formato multigiocatore 5v5, sei nuove mappe, la nuova modalità Scorta, un nuovo sistema di Ping, una modalità competitiva riprogettata, aspetti aggiornati per ogni eroe, numerose riprogettazioni alle abilità degli eroi, grafica aggiornata, nuovi motori audio e altro ancora.

L'uscita non è che il primo passo verso il futuro di Overwatch. Overwatch 2 riceverà aggiornamenti stagionali regolari, includendo spesso nuovi eroi, mappe, modalità di gioco e oggetti cosmetici; scopri di più su PlayOverwatch.com. Con l'arrivo previsto per l'anno prossimo, il team annuncerà in seguito i piani di pubblicazione della modalità PvA.

Grazie a tutti i giocatori

Come segno di ringraziamento verso tutto l'incrollabile supporto dei giocatori, chiunque farà accesso dal 25 ottobre fino al termine della Stagione 1 riceverà anche un modello leggendario Reaper Capitano Maledetto nuovo di zecca e un portafortuna Medikit! Inoltre, i giocatori potranno aspettarsi doppi PE delle partite nei seguenti fine settimana:

A partire dal 21 ottobre alle 11:00 PT fino al 24 ottobre alle 11:00 PT

A partire dal 28 ottobre alle 11:00 PT fino al 31 ottobre alle 11:00 PT

A partire dal 24 novembre alle 11:00 PT fino al 28 novembre alle 11:00 PT

Su Overwatch 2

Overwatch 2 parla di un mondo per il quale vale la pena combattere, una visione ottimistica della Terra nel prossimo futuro, dove super soldati, scienziati, cyborg e Omnic si scontrano per il controllo di località ispirate al mondo reale provenienti da tutto il globo. Con ben 35 eroi diversi, ognuno dotato di potenti abilità e armamenti, combattenti presso un'ampia gamma di mappe e luoghi dove i giocatori devono collaborare e adattarsi a una grande varietà di situazioni uniche.

Overwatch 2 prevede un negozio di gioco, un Pass Battaglia gratuito per tutti i giocatori e un Pass Battaglia Premium acquistabile a ogni stagione. Sia il percorso gratuito del Pass Battaglia che quello a pagamento della Stagione 1 prevedono oggetti a tema cyberpunk come modelli, portafortuna, pose vittoriose, highlight, spray, icone giocatore e battute audio. Il Pass Battaglia Premium della Stagione 1 include un modello mitico per Genji, un nuovo grado di modelli personalizzabile per Overwatch 2.

