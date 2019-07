Pretty Solero, il rapper si spoglia sul palco e inizia a toccarsi

(Di venerdì 19 luglio 2019) Unnudo sul, che si tocca le parti intime davanti al pubblico - formato per lo più da giovanissimi. La reazione dello staff, che lo allontana, dopo che lui è arrivato a sputare contro alcune persone nel backstage e, secondo alcune ricostruzioni, a colpire con una testata un buttafuori.Il contesto era quello del Rock in Roma, durante l’esibizione di Ketama, Speranza e Massimo Pericolo. Ma a dare “spettacolo” è stato un altro. Secondo quanto riporta Il Messaggero, ilsi è denudato sule ha cominciato ale parti intime. Una scena affatto attesa e gradita, anche perché il pubblico era formato da ragazzi molto giovani. Sempre secondo le prime ricostruzioni, ilavrebbe sputato ad alcune persone e dato una testata a un buttafuori, mentre si trovava nel backstage. Ora gli organizzatori del Rock in Roma stanno decidendo se sporgere denuncia. E cosa ha dichiaratosull’accaduto?“Un buttafuori ha messo le mani in faccia alla ragazza con la quale stavo – ha detto in alcune stories pubblicate su Instagram – E’ scoppiata una rissa. Mi hanno minacciato. Ho avuto voglia di uccidere. Non ho la pistola ma la rimedio facilmente, a casa mia per esempio. Mi hanno chiuso in 10 in una stanza, minacciandomi, dopo che ho difeso una ragazza che è stata schiaffeggiata”. Gli organizzatori negano.