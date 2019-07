Puntò una pistola contro un automobilista! Antonio Ciontoli indagato anche per minaccia aggravata

(Di venerdì 19 luglio 2019) Avrebbe cercato di abbagliare un automobilista durante una manovra azzardata per poi puntargliuna, condannato in secondo grado per l’omicidio di Marco Vannini, ora èperaggravata. Ieri è stato ascoltato dai magistrati nella caserma di Civitavecchia, dopo il racconto di un 60enne alla trasmissione Quarto Grado, in onda su Rete Quattro.In base al racconto, il sottoufficiale della Marina Militare avrebbe tagliato la strada a un automobilista e gli avrebbe puntato unandolo : “Ero sul tratto della via Aurelia nell’estate 2014, poco prima di Castel di Guido”, ha raccontato un 60enne a Quarto Grado, “Per una trentina di secondi una macchina dietro mi voleva tagliare la strada abbagliandomi. Ho rallentato un po’ perché pensavo fosse alterato da qualche sostanza ma quando mi ha accostato e io ho abbassato il finestrino lui, con viso molto duro senza dire niente, mi ha puntato la. L’ho riconosciuto subito poi appena l’ho visto in tv. Era il signor”.