Polizia : telefono in auto, divieto guida

Sanzioni "molto severe" e "immediate" per chi usa cellulari alla, magari "prevedendo ildire per 6-7 giorni". E' quanto auspica il capo dellaGabrielli,con il direttore dellastradale Busacca: "In questi casi, la sospensione della patente è da fare subito,sulla strada". Presentando il piano per l'esodo estivo, una proiezione della Polstrada denuncia un +7%.Bollino nero per gli spostamenti delle vacanze il 3 e 10 agosto Bollino rosso l'ultimo fine settimana di luglio e gli altri di agosto.(Di giovedì 18 luglio 2019)