Il clamoroso senza veli! Anche Elisa Isoardi si spoglia

(Di giovedì 18 luglio 2019) la sexyspiazza tutti nella copertina di ‘Gente’ dove posa maliziosa in Senza veli. Mani sul decoltè, slip a pois e sorriso smagliante. La conduttrice ed ex di Matteo Salvini appare splendida nella copertina del settimanale. La conduttrice Rai è in Senza veli ma nasconde le sue grazie. “Ho appena ripreso in mano la mia vita dopo un periodo complicato. E ora vivo la mia estate libera”, sono le sue parole.Dopo il lungo fidanzamentoha voglia di leggerezza : “Dopo cinque anni con Matteo Salvini, sto così bene da sola che un uomo proprio non lo voglio”, ha detto un po’ di tempo fa la bella presentatrice di Cuneo. “I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare. Se alle 6 del mattino – ha detto – mi voglio alzare e andare a fare un giro in bici, prendo e ci vado... Se voglio farmi un bagno al mare, lo faccio. Se voglio mangiare, mangio. Se voglio digiunare, idem. Io prima mica ero capace di stare così bene con me stessa”. Adesso sembra stare davvero bene!