Lavora poco in tv? Ecco perchè continuerà a fare l'ospite! Cecchi Paone punzecchia Cecilia Rodriguez (Di mercoledì 17 luglio 2019) Attraverso la sua rubrica televisiva su Nuovo TV, Alessandro Cecchi Paone ha detto la sua sulla sorella di Belen Rodriguez, rea di Lavorare poco in televisione. Non c’è alcun dubbio che Cecilia Rodriguez, sorella di Belen Rodriguez, abbia preso dalla sorella la bellezza, la sensualità e la personalità. Questo però non l’ha premiata dal punto di vista Lavorativo, visto che in televisione la bella Cecilia si vede ben poco. Se Belen ha conquistato la scena con trasmissioni, pubblicità e programmi, non altrettanto sta facendo la sorella minore. In realtà Cecilia Rodriguez è molto più apprezzata e richiesta come influencer del web. Sui social spopola come testimonial di brand e marchi di moda e beauty e viene spesso invitata come protagonista di serate ed eventi. Di televisione però, a parte qualche ospitata, neanche l’ombra (a parte la partecipazione al Grande Fratello Vip).



Se ne sono accorti anche i telespettatori e i lettori della rivista "Nuovo TV" che hanno chiesto ad Alessandro Cecchi Paone di esprimersi in merito. Quale miglior luogo per dire la sua se non la sua rubrica sul settimanale. Attraverso le pagine della rivista Cecchi Paone ha così lanciato la sua stoccata verso l’argentina: "Trovo Cecilia bella e simpatica abbastanza da far dimenticare che è comparsa in televisione solo perché è la sorella di Belen. Detto questo, per restare sulla cresta dell’onda bisogna diventare e rimanere un personaggio. Nel bene e nel male Belen (che tra le due resta la più bella e sensuale) ci è riuscita e ci riesce. Cecilia di meno, per questo continua a fare l’ospite".



Un giudizio chiaro e preciso sul fatto che Cecilia Rodriguez non riesca a raggiungere la stessa notorietà di Belen, come del resto Jeremias, il fratello della famiglia Rodriguez, che dopo la recente partecipazione all’isola dei famosi e la storia d’amore con Soleil Sorge e qualche ospitata non trova spazio sul piccolo schermo.