Usa, El Chapo condannato all'ergastolo

Riconosciuto colpevole di dieci capi di imputazione. La pena comprende anche un'ulteriore condanna a 30 anni e la restituzione di 12,6 miliardi di dollari. Prima della sentenza ha preso la parola per dire che gli è stato negato un giusto processo e lamentarsi delle condizioni carcerarie legate al suo isolamento. E' statoall'"El", il re del narcotraffico. La sentenza è stata emessa da una corte di New York. Su di lui pendevano 10 capi d'imputazione. Joaquin Guzman, noto come "El", dovrebbe scontare la pena nel carcere di massima sicurezza "Supermax", in Colorado. Nei giorni scorsi era stata respinta la richiesta del boss di un nuovo processo, per presunti pregiudizi dei giurati.(Di mercoledì 17 luglio 2019)