Beve soda caustica! Grave bambino di 4 anni ad Avellino

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Baiano, che stanno cercando di capire come ha fatto il piccolo a bere la sostanza velenosa. Ha ingerito per sbagliocaustica e adesso è in gravissime condizioni all’ospedale Santobono di Napoli. Undi 4, originario di Montoro, nell’Avellinese, lotta tra la vita e la morte in seguito ad un incidente domestico. Non si aspettavano i familiari che il piccolo riuscisse a trovare la bottiglia con il pericoloso liquido e, addirittura, la aprisse.Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Baiano, che stanno cercando di capire come ha fatto il bimbo a bere la sostanza velenosa, capace di provocare lesioni gravissime agli organi vitali. Ilquesta mattina, intorno alle 11, è stato ricoverato con prognosi riservata al Santobono di Napoli.