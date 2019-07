Il bacio tra Sara Tommasi e Angelo Guidarelli dopo la notizia dell’aborto

(Di mercoledì 17 luglio 2019) La decisione di interrompere la gravidanza sarebbe stata dettata dalla necessità della ex showgirl di curarsi contro il bipolarismo.è tornata a far parlare per l'interruzione della gravidanza, cui sarebbe stata costretta per via delle medicine che ha ripreso a prendere per curare il suo disturbo bipolare. Ed è ancora una volta l'inseparabile manager Debora Cattoni a pubblicare una foto di lei con il compagnonon è più incinta. A poco più di un mese dallache annunciava la dolce attesa della ex showgirl fidanzata con il managerGuiderelli, la sua manager Debora Cattoni ha raccontato la necessità di interrompere la gravidanza per riprendere le cure necessarie al disturbo bipolare.