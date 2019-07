Francesco Monte e Isabella De Candia : la prima foto social con la fidanzata

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Dopo i rumor, l'ufficialità.Desono una coppia.esce allo scoperto conDe. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' e la modella hanno pubblicato suiladi coppia. I due sono ritratti stretti in un abbraccio in riva al mare. Qualche settimana fa,si era sfogato contro coloro che lo avevano minacciato per la fine della storia con Giulia Salemi.volta pagina. Dopo tanti rumors ecco le primeufficiali affidate al settimanale "Chi" in cui mostra la nuova fiamma:De. I due si baciano e si abbracciano a Formentera, dove sono in vacanza. L'ex tronista, ex gieffino ed ex naufrago dimentica quindi Giulia Salemi con la quale era esplosa la passione nella Casa più spiata d'Italia. Dal canto suo la bella persiana non commenta, preferisce il silenzio e si dedica completamente agli amici e al lavoro. Pare che stia lavorando a un progetto molto importante ancora top secret. Intanto festeggia un milione di follower su Instagram.