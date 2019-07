Il maestro Ezio Bosso : Avevo le figurine di Gagarin, ora suono sognando lo spazio

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Su il giornale una bellissima intervista al pianista e direttore d'orchestra che racconta la sua vita da ribelle. Quando i medici gli dissero che era malato, partì subito per la tournée. L'incontro avviene in un hotel del centro di Bologna., 47 anni, arriva tra gli applausi, circondato dalle attenzioni dei suoi collaboratori. Di tutti. La malattia lo costringe su una sedia a rotelle (nel 2011 ha subito un intervento per una neoplasia ed è stato anche colpito da una patologia neurodegenerativa) ma ha un'inesauribile passione, lucidità, determinazione da vendere. Finissimo musicista, prima della conferenza sul suo debutto all'Opera Festival 2019 dell'Arena di Verona, dove l'11 agosto dirigerà «Carmina Burana» di Carl Orff, ilha accettato di parlare di sé, dei suoi ricordi, della sua esistenza.