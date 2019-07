Rocco Hunt lascia la musica! L’annuncio del cantante sui social

(Di mercoledì 17 luglio 2019)dice addio alla musica. Almeno, sembra essere questa l’intenzione del rapper, che soltanto qualche giorno fa era apparso al fianco di Jovanotti al Jova Beach Party. Con un lungo sfogo pubblicato su Instagram,Pagliarulo parla di “troppe pressioni”, che l’avrebbero spinto are, almeno per il momento, la scena discografica italiana. Si tratta di un addio vero o di una mossa di marketing?"Sono anni che continuamente vi prometto che l’album nuovo uscirà presto e per un motivo o per un altro non riesco a condividerlo con voi. Siamo cresciuti insieme attraverso la mia musica e ci siamo emozionati durante i concerti ed io mi sono sempre sentito come se fossi stato nel pubblico con voi. Ovunque sono andato mi avete fatto sentire a casa (per questo vi ringrazio) e spero che per voi sia stato lo stesso. Ma adesso non me la sento più di continuare e credo sia megliorvi con il bel ricordo che avete di me. Ho troppe pressioni e forse è arrivato il momento di mollare tutto e darla vinta a tutte le persone che vorrebbero la fine della mia musica. Ho creato tante aspettative che non riesco a mantenere. Ho sentito il bisogno di sfogarmi con voi e dirvi che per adesso mollo tutto. Purtroppo mi sembra la decisione più onesta da prendere."