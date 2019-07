(Di martedì 16 luglio 2019)è stata, poihato unasu. E i fan l’hanno incoraggiata: «Riprenditi». Ieri, la conduttrice di Domenica In ha subito un intervento ai denti e oggi ha deciso di condividere il momento di convalescenza con i follower. Nell’immagine, ziatiene il ghiaccio sul viso e commenta: «Oggi così ghiaccio… Ieri ho fatto intervento ai denti». Immediati i messaggi dei fan che salutano la loro beniamina: «Riprenditi presto, ci manchi». In poche ore ladisfiora i 30mila like. Con tanti auguri da parte dei follower.