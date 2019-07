Cinema in lutto! E' morto Richard Carter, l'interprete australiano aveva 65 anni

(Di martedì 16 luglio 2019), noto per i film Mad Max: Fury Road(2015), Il grande Gatsby (2013) Happy Feet (2006) e Mad Max Fury Road, ènella sua casa nel New South Wales (Australia), dopo una breve malattia, all’età di 65. L’annuncio della scomparsa, avvenuta sabato scorso, è stato dato dall’agenzia che lo rappresentava, Lisa Mann Creative Management.È apparso dappertutto in una carriera durata quattro decenni – tra cui programmi televisivi come Rake, Bangkok Hilton, Polizia squadra soccorso, Blue Murder, East West 101 e Wandin Valley e tantissimi film. “Era un attore stimato, un narratore e qualcuno che ha toccato la vita di molti”, si legge da una dichiarazione della sua agenzia. “La sua generosità non ha avuto limiti e la sua perdita è troppo grande per essere quantificata”.è diventato famoso per la sua imponente presenza sullo schermo, grazie al talento nell’interpretare tipi psicologicamente instabili.La carriera disi arresta quest'anno, dopo la sua morte, avvenuta a 65. La sua performance finale - assolutamente indimenticabile - è stata quella di Bullet Farmer in Mad Max: Fury Road, un ruolo che ha assaporato con un'intensità incredibilmente ad alta tensione, offrendo una prestazione irresistibile che ci fa esplodere la mente e vibrare le ossa.