Li sentite i gemiti? Taylor Mega e la notte con Erica Piamonte: il video è da infarto

(Di martedì 16 luglio 2019) Le sexysi trovano in vacanza insieme a Capri e dai rispettivi profili social, le due amiche continuano a postare aggiornamenti sui loro giorni di relax insieme. Ma la loro è solo amicizia o qualcosa di più? Entrambe hanno infatti apertamente dichiarato di aver avuto esperienze con altre donne. Quello che fa più notizia sono le loro stories sul letto, in piena. Tylor ha postato undove invitava i fan a fare attenzione ai rumori di sottofondo del filmato.Ad ascoltare bene, in effetti si sentono idi una coppia intenta a fare l’amore nella stanza a fianco. Dopo di ciò, le due amiche sono scoppiate in una grassa risata. Cosa è successo dopo? C’è scappato un bacio (o qualcosa di più) tra le due?

poi l'ultimo posto dall'isola più bella del mondo : Dico che l’Italia è un paese bellissimo, ma la cosa che mi rende più orgogliosa di essere italiana, sono gli italiani! Grazie di cuore per tutto il calore che mi trasmettete ogni volta che mi incontrate! Grazie perché mi permettete di essere me stessa al 100%! Grazie perché ogni volta che mi incontrate avete sempre una parola positiva, un complimento o un sorriso da regalarmi. Una delle domande che mi viene rivolta più frequentemente è: Taylor ma non ti pesa fare sempre foto con tutti? La mia risposta è sempre la stessa: no perché è la dimostrazione più pura di gradimento da parte degli italiani. Quindi non mi resta che dirvi GRAZIE DI CUORE