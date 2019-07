Camionista romeno ubriaco viaggia per tre chilometri contromano sull'A10

(Di sabato 13 luglio 2019) Unhatoper circa tre'Autofiori, in provincia di Imperia, seminando il panico tra gli automobilisti. L'uomo è stato fermato dalla polizia stradale che lo ha denunciato sequestrando il mezzo. E' successo ieri sera’Autostrada dei Fiori, tra i caselli di Bordighera e Sanremo, in provincia di Imperia, hato, per tre, seminando il panico tra gli automobilisti.Alla fine lo hanno fermato gli agenti della polizia stradale, che gli hanno sequestrato il mezzo, denunciandolo all’autorità giudiziaria. Anziché proseguire verso Levante, è tornato indietro (direzione Francia). Dopo trecirca, approfittando di un bypass solitamente utilizzato da polizia e personale dell’Autofiori, l’uomo riesce a invertire la marcia, tornandoa retta via, ma a quel punto c’è già una pattuglia che lo aspetta con paletta alla mano. Per fortuna non si sono verificati incidenti.