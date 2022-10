TAIKO NO TATSUJIN RHYTHM FESTIVAL È DISPONIBILE PER NINTENDO SWITCH

Bandai Namco Europe annuncia che il nuovo gioco del franchise di Taiko no Tatsujin,Taiko no Tatsujin Rhythm Festival, è ora disponibile per Nintendo Switch.

Il gioco è disponibile nellaTaiko Drum Set Edition, che include il gioco base, il tatacon (tamburo) e 7 giorni di accesso gratuito al Taiko Music Pass.

Più avanti sarà disponibile anche unaDigital Deluxe Edition, che conterrà la Standard Edition con 90 giorni di accesso al Taiko Music Pass.

Per il trailer di lancio:

https://youtu.be/PoLlJjSzegw

Le abilità con i tamburi dei giocatori saranno messe a dura prova con i 76 brani della modalità Taiko diTaiko no Tatsujin Rhythm Festival. Nella modalità Storia, invece, intraprenderanno un viaggio per diventare Maestri del Taiko insieme a DON-Chan e Kumo-Kyun. Inoltre, i giocatori potranno competere tra loro online o formare una squadra con gli amici nella modalità Party. Potranno persino personalizzare il proprio aspetto acquistando alcuni oggetti come targhette e costumi usando le "monete Don", guadagnate nelle varie modalità.



E per i giocatori alla ricerca di una maggiore sfida sarà disponibile il Taiko Music Pass, che consente di accedere a un catalogo di oltre 500 brani con aggiornamenti mensili che andranno ad aggiungere nuove canzoni. Per maggiori dettagli, visitare il sito web ufficiale.

Inoltre, i giocatori con un salvataggio di Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun riceveranno 3 brani bonus, nonché alcuni oggetti di personalizzazione.

Altre News per: taikotatsujinrhythmfestivaldisponibilenintendoswitch