Overwatch 2: in arrivo una nuova skin e un ciondolo

Blizzard Entertainment



Sin dal lancio di Overwatch 2, siamo stati travolti dal vostroentusiasmo e incredibilmente commossi dal numero di persone che hanno provato il nostro gioco. Ma sappiamo anche di aver incontrato alcuni problemi significativi.

Il lancio di Overwatch 2 come servizio live comporta opportunità e sfide straordinarie, sia previste che inaspettate. Nel complesso abbiamostabilizzato il gioco e abbiamo fatto molti progressi nel risolvere o migliorare i problemi che alcuni di voi hanno riscontrato. Ci impegniamo a indagare costantemente sui problemi che si presentano, a lavorare rapidamente per risolverli e ad essere trasparenti con la nostra comunità sullo stato di Overwatch 2.

Il team continua a lavorare per distribuire ulteriori aggiornamenti di stabilità, conun'altra patch prevista per la fine di questa settimana, e stiamo monitorando attentamente il gioco per individuare problemi e bug emergenti. Vi abbiamo tenuti aggiornati sui forum con post separati, ma d'ora in poi i problemi noti verranno segnalatiqui.

