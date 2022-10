ROCCAT Syn MAX Air, Cuffie da gaming di qualità premium

MASSIMIZZATE LE PRESTAZIONI AUDIO SU PC CON LE SYN MAX AIR DI ROCCAT– LE CUFFIE DA GAMING WIRELESS CON AUDIO 3D SONO ORA DISPONIBILI



Le Syn Max Air combinano l'audio migliore della categoria, un comfort supremo e caratteristiche senza eguali.





ROCCAT, brand di periferiche PC di Turtle Beach Corporation (Nasdaq: HEAR), annuncia che le Syn Max Air, cuffie da gaming di qualità premium, sono finalmente disponibili. Le Syn Max Airdi ROCCAT si collocano in cima alla line-up di cuffie del brand come nuova offerta wireless premium e sfruttano decenni di pluripremiata esperienza di ingegneria audio di Turtle Beach. Le Syn Max Air offrono un suono surround 3D coinvolgente grazie ai grandi altoparlanti Nanoclear™ da 50 mm, mentre il microfono Truspeak™ rimovibile e con funzione di flip-to-mute garantisce una comunicazione cristallina e funzioni esclusive come il Superhuman Hearing®. Le Syn Max Air combinano lo stile caratteristico di ROCCAT con la libertà del wireless, mentre i padiglioni traslucidi e la dockingstation RGB a ricarica rapida mettono in mostra la straordinaria illuminazione AIMO RGB dell'azienda. I giocatori PC possono anche combinare le Syn Max Air con altre periferiche abilitate AIMO come la Vulcan II Max e il Kone XP Air di ROCCAT per creare la più bella configurazione desktop RGB possibile. Le Syn Max Air sono disponibili sul sito www.roccat.com e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 249,99 €.

"Le Syn Max Air sono l'upgrade definitivo per i giocatori PC e per i fan di ROCCAT che cercano un suono e un comfort di prima qualità, oltre a un look RGB unico e riconoscibile", ha dichiarato René Korte, fondatore di ROCCAT e General Manager, PC Peripherals di Turtle Beach Corporation. "I fan amano l'ID delle cuffie Syn Pro Air e noi volevamo offrire un'esperienza ancora più avanzata senza compromessi, da qui ecco le Syn Max Air. Si tratta delle cuffie più avanzate che abbiamo mai prodotto, ricche di funzioni premium, di tante opzioni di compatibilità e che possono sfruttare al meglio la rinomata esperienza audio di Turtle Beach".

Syn Max Air

Le cuffie Syn Max Air di ROCCAT offrono un'esperienza audio 3D wireless di qualità superiore, perfetta per i giocatori e gli streamer alla ricerca di audio di alta qualità e di uno stile RGB unico. L'audio di qualità superiore delle Syn Max Air è stato progettato da Turtle Beach e include tecnologie e funzioni esclusive e brevettate del marchio californiano.

L'audio immersivo Waves 3D è diffuso attraverso i grandi e potenti altoparlanti Nanoclear™ da 50 mm delle Syn Max Air, mentre la nitidissima chat è assicurata dall'esclusivo microfono TruSpeak™a cancellazione del rumore, l'unico della sua categoria che offre la cancellazione del rumore, la funzionalità flip-to-mute o la possibilità di essere completamente rimosso, ideale per gli streamer. Le Syn Max Airincludono una serie di preset audio, oltre all'esclusiva e brevettata opzione Superhuman Hearing® di Turtle Beach, che potenzia i suoni critici del gioco per un vantaggio competitivo. Per un maggiore comfort, le Syn Max Airsono dotate degli esclusivi cuscinetti ProSpecs™ di Turtle Beach, adatti agli occhiali e dotati di gel rinfrescante in memory foam.

Progettate per offrire ai giocatori tutte le comodità possibili, le Syn Max Air sono dotate di una docking station RGB a ricarica rapida che, con in soli 15 minuti garantisce oltre tre ore di gioco. Inoltre le Syn Max Air sono equipaggiate di supporti in alluminio premium per una maggiore durata, Bluetooth 5.1 e funzionalità dual-wireless per connettersi a più dispositivi e fino a 16 ore di durata della batteria.

Il design elegante improntato sull'illuminazione RGB di ROCCAT spicca sulle Syn Max Air. Fino a 16,8 milioni di colori sono presenti sia sui padiglioni Bionic Shell traslucidi delle cuffie che sulla docking station, e l'illuminazione può essere sincronizzata con altri dispositivi dotati di tecnologia AIMO grazie al software Swarm di ROCCAT. La tecnologia Stellar Wireless gestisce la potenza del segnale e il consumo della batteria delle Syn Max Air per garantire prestazioni ottimali, mentre la connettività dual-wireless consente ai giocatori PC di chattare su Discord, rispondere alle chiamate e ascoltare musica via Bluetooth durante le sessioni di gioco.

Le Syn Max Air includono anche controlli audio intuitivi sul padiglione per una facile regolazione del volume, che può essere personalizzata utilizzando il software Swarm. Le Syn Max Airsono cuffie wireless per PC robuste ma leggere, con un peso di 326 g. I padiglioni auricolari si ripiegano quando è il momento di fare una pausa.

Per maggiori informazioni sugli ultimi prodotti PC di ROCCAT, visitate ROCCAT.com

Altre News per: roccatcuffiegamingqualitàpremium